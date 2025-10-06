Литва розпочала наймасштабніші в своїй історії навчання з мобілізації

Понад 100 установ за тиждень відпрацьовують дії в умовах кризи.

Литва розпочала наймасштабніші в історії країни навчання Vyčio Skliautas 2025 задля перевірки системи мобілізації. Участь у них беруть понад 100 установ і близько 2 тисяч осіб, повідомляє LRT.

Навчання, які триватимуть до 11 жовтня, мають на меті оцінити здатність Литви реорганізовувати та об’єднувати ресурси для захисту країни та забезпечення роботи критично важливих служб у разі безпекової кризи, зазначили в канцелярії уряду.

Під час навчань перевірятиметься взаємодія державних інституцій, муніципалітетів і неурядових організацій у відповідь на звичайні та гібридні загрози. Учасники вирішуватимуть ключові завдання, пов’язані з національною обороною та підтримкою союзників.

Сценарій навчань базується на реалістичних ситуаціях, які змушують учасників розв’язувати складні дилеми. У процесі буде оцінено готовність до евакуації цивільного населення та організації практичних аспектів таких операцій.

У вівторок і середу заплановано масштабне тренування з евакуації людей із залізничного вокзалу Вільнюса до інших муніципалітетів. Також перевірятиметься реакція на повітряні тривоги, зокрема здатність країни виявляти та нейтралізувати повітряні загрози.

Координацію дій оцінюватимуть між Збройними силами, Прикордонною службою, Службою охорони високопосадовців, поліцією та іншими структурами.

Системи оповіщення населення перевірятимуть за допомогою сирен, мобільних сповіщень і повідомлень у засобах масової інформації.

Лікарні відпрацьовуватимуть перехід у режим мобілізації, щоб гарантувати безперебійну медичну допомогу в умовах змінної безпекової ситуації.

Уряд, міністерства, органи безпеки та оборони, Верховний суд, Банк Литви та інші структури виконуватимуть функції Державного центру мобілізації, який координуватиме ключові державні функції в умовах мобілізації.

До навчань залучено всі 60 муніципалітетів Литви, 115 установ і організацій, а також неурядові організації та чотири великі мережі роздрібної торгівлі продуктами харчування.

Загалом у заході беруть участь близько 1200 посадовців і офіцерів та приблизно 1000 волонтерів.

