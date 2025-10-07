Верховный суд США отказал Google: компании придется изменить правила работы Play Store

Компания должна разрешить альтернативные платежи, внешние ссылки и доступ сторонних магазинов в Google Play.

Верховный суд США отказал Google в приостановке ключевых частей судебного приказа, который обязывает компанию существенно изменить свой магазин приложений Play. Об этом сообщает The Verge.

Это решение стало продолжением громкого дела Epic Games против Google, которое разработчик Fortnite выиграл уже во второй раз.

Что именно должна сделать Google до 22 октября 2025 года

Согласно решению суда, Google обязана выполнить ряд требований, направленных на демонополизацию рынка мобильных приложений:

прекратить принуждать разработчиков использовать систему оплаты Google Play Billing;

разрешить информировать пользователей о других способах оплаты прямо в приложениях;

предоставить возможность ссылаться на альтернативные источники загрузки приложений вне Google Play;

дать разработчикам право самостоятельно устанавливать цены на свои продукты;

прекратить финансовые или маркетинговые договоренности с производителями смартфонов, операторами и разработчиками в обмен на эксклюзивность в Google Play;

сотрудничать с Epic Games для создания системы, которая позволит конкурентным магазинам приложений интегрироваться с Google Play без нарушения безопасности.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини заявил, что с 22 октября 2025 года разработчики в США смогут законно направлять пользователей Google Play на внешние способы оплаты — без комиссий, предупреждений или ограничений, подобно тому, как это уже разрешено в Apple App Store.

Реакция Google

Представитель Google Дэн Джексон отметил: «Android предоставляет пользователям и разработчикам больше возможностей, чем любая другая мобильная операционная система. К сожалению, решение суда ставит под угрозу безопасность загрузки приложений. Мы разочарованы, что действие постановления не приостановлено, но продолжим обжалование».

Что дальше

Google планирует подать апелляцию в Верховный суд США до 27 октября 2025 года, то есть уже после дедлайна выполнения постановления. В то же время судья Джеймс Донато, который вынес решение, обязал Google и Epic до 30 октября отчитаться, как именно они выполняют требования суда.

Не исключено, что Верховный суд может рассмотреть дело уже после окончания срока исполнения решений, однако до тех пор Google придется действовать в соответствии с текущим постановлением, отмечает издание.

