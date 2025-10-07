Верховный суд США отказал Google: компании придется изменить правила работы Play Store

Верховный суд США отказал Google в приостановке ключевых частей судебного приказа, который обязывает компанию существенно изменить свой магазин приложений Play. Об этом сообщает The Verge.
Это решение стало продолжением громкого дела Epic Games против Google, которое разработчик Fortnite выиграл уже во второй раз.
Что именно должна сделать Google до 22 октября 2025 года
Согласно решению суда, Google обязана выполнить ряд требований, направленных на демонополизацию рынка мобильных приложений:
Генеральный директор Epic Games Тим Суини заявил, что с 22 октября 2025 года разработчики в США смогут законно направлять пользователей Google Play на внешние способы оплаты — без комиссий, предупреждений или ограничений, подобно тому, как это уже разрешено в Apple App Store.
Реакция Google
Представитель Google Дэн Джексон отметил: «Android предоставляет пользователям и разработчикам больше возможностей, чем любая другая мобильная операционная система. К сожалению, решение суда ставит под угрозу безопасность загрузки приложений. Мы разочарованы, что действие постановления не приостановлено, но продолжим обжалование».
Что дальше
Google планирует подать апелляцию в Верховный суд США до 27 октября 2025 года, то есть уже после дедлайна выполнения постановления. В то же время судья Джеймс Донато, который вынес решение, обязал Google и Epic до 30 октября отчитаться, как именно они выполняют требования суда.
Не исключено, что Верховный суд может рассмотреть дело уже после окончания срока исполнения решений, однако до тех пор Google придется действовать в соответствии с текущим постановлением, отмечает издание.
