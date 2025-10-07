Верховний суд США відмовив Google: компанія має змінити правила роботи Play Store

Верховний суд США відмовив Google у припиненні ключових частин судового наказу, який зобов'язує компанію суттєво змінити свій магазин додатків Play. Про це повідомляє The Verge.
Це рішення стало продовженням гучної справи Epic Games проти Google, яку розробник Fortnite виграв уже вдруге.
Що саме має зробити Google до 22 жовтня 2025 року
Згідно з рішенням суду, Google повинна виконати низку вимог, спрямованих на демонополізацію ринку мобільних застосунків:
Генеральний директор Epic Games Тім Суїні заявив, що з 22 жовтня 2025 року розробники в США зможуть законно спрямовувати користувачів Google Play на зовнішні способи оплати — без комісій, попереджень чи обмежень, подібно до того, як це вже дозволено в Apple App Store.
Реакція Google
Представник Google Ден Джексон зазначив: «Android надає користувачам і розробникам більше можливостей, ніж будь-яка інша мобільна операційна система. На жаль, рішення суду ставить під загрозу безпечність завантаження застосунків. Ми розчаровані, що дію ухвали не призупинено, але продовжимо оскарження».
Що далі
Google планує подати апеляцію до Верховного суду США до 27 жовтня 2025 року, тобто вже після дедлайну виконання ухвали. Водночас суддя Джеймс Донато, який виніс рішення, зобов’язав Google і Epic до 30 жовтня прозвітувати, як саме вони виконують вимоги суду.
Не виключено, що Верховний суд може розглянути справу вже після закінчення терміну виконання рішень, але до того часу Google доведеться діяти відповідно до чинної постанови, вказує видання.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.