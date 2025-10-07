Практика судів
Верховний суд США відмовив Google: компанія має змінити правила роботи Play Store

18:48, 7 жовтня 2025
Компанія має дозволити альтернативні платежі, зовнішні лінки й доступ сторонніх крамниць у Google Play.
Верховний суд США відмовив Google: компанія має змінити правила роботи Play Store
Верховний суд США відмовив Google у припиненні ключових частин судового наказу, який зобов'язує компанію суттєво змінити свій магазин додатків Play. Про це повідомляє The Verge.

Це рішення стало продовженням гучної справи Epic Games проти Google, яку розробник Fortnite виграв уже вдруге.

Що саме має зробити Google до 22 жовтня 2025 року

Згідно з рішенням суду, Google повинна виконати низку вимог, спрямованих на демонополізацію ринку мобільних застосунків:

  • припинити примушувати розробників користуватися системою оплати Google Play Billing;
  • дозволити інформувати користувачів про інші способи оплати прямо у додатках;
  • надати можливість посилатися на альтернативні джерела завантаження додатків поза межами Google Play;
  • дати розробникам право самостійно встановлювати ціни на свої продукти;
  • припинити фінансові або маркетингові домовленості з виробниками смартфонів, операторами та розробниками в обмін на ексклюзивність у Google Play;
  • співпрацювати з Epic Games для створення системи, яка дозволить конкурентним магазинам застосунків інтегруватися з Google Play без порушення безпеки.

Генеральний директор Epic Games Тім Суїні заявив, що з 22 жовтня 2025 року розробники в США зможуть законно спрямовувати користувачів Google Play на зовнішні способи оплати — без комісій, попереджень чи обмежень, подібно до того, як це вже дозволено в Apple App Store.

Реакція Google

Представник Google Ден Джексон зазначив: «Android надає користувачам і розробникам більше можливостей, ніж будь-яка інша мобільна операційна система. На жаль, рішення суду ставить під загрозу безпечність завантаження застосунків. Ми розчаровані, що дію ухвали не призупинено, але продовжимо оскарження».

Що далі

Google планує подати апеляцію до Верховного суду США до 27 жовтня 2025 року, тобто вже після дедлайну виконання ухвали. Водночас суддя Джеймс Донато, який виніс рішення, зобов’язав Google і Epic до 30 жовтня прозвітувати, як саме вони виконують вимоги суду.

Не виключено, що Верховний суд може розглянути справу вже після закінчення терміну виконання рішень, але до того часу Google доведеться діяти відповідно до чинної постанови, вказує видання.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
