Ученые приготовили рагу из бизона, который пролежал в вечной мерзлоте 50 тысяч лет — говорят, было вкусно

07:54, 9 октября 2025
Палеонтологи нашли хорошо сохранившееся тело древнего бизона на Аляске и решили сварить из него рагу — эксперимент завершился без каких-либо последствий.
Группа американских палеонтологов в 1984 году приготовила рагу из древнего бизона, тело которого пролежало во вечной мерзлоте более 50 000 лет. Как ни странно, эксперимент завершился успешно — никто не отравился, а мясо, по словам очевидцев, «было вкусным, хоть и немного жестким». Об этом сообщает IFLScience.

Бизон, которого ученые окрестили Blue Babe, жил в эпоху ледникового периода на территории современной Аляски. Его смерть наступила после нападения древнего льва, а тело сразу после этого замерзло в мерзлоте, что позволило сохранить его практически невредимым.

В 1979 году останки животного случайно нашли старатели и передали ученым. Это был первый в мире настолько хорошо сохранившийся экземпляр плейстоценового бизона.

Как ученые решили сварить бизона

Идея попробовать часть древнего мяса принадлежала палеонтологу Дейлу Гатри, который руководил исследованием. По его словам, это было символическое «празднование завершения работы» таксидермиста Эйрика Гранквиста над мумифицированным бизоном.

«Мы взяли небольшой кусок мяса с шеи Blue Babe, нарезали его кубиками и сварили в бульоне с овощами. Мясо было немного жестким, но имело яркий плейстоценовый аромат. Никто не отказался от дегустации», — вспоминал Гатри.

Почему именно рагу

По словам ученого, они сознательно выбрали рагу, а не стейк: «Готовить шейную отбивную не казалось хорошей идеей. Но если добавить овощи и специи — получается вполне приличное блюдо».

Мясо бизона, хоть и пролежало в мерзлоте десятки тысяч лет, сохранилось почти как вяленая говядина — благодаря быстрому замораживанию после смерти.

«Вкус был отличный — и никаких последствий»

Гатри описывал запах размороженного мяса как «сочетание говядины, земли и легкого оттенка грибов».

6 апреля 1984 года около дюжины ученых собрались на ужин, чтобы попробовать «плейстоценовое рагу из бизона».

«Вкус был отличный, и никто из нас не почувствовал никаких неприятных последствий», — подвел итог палеонтолог.

