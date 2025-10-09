Вчені приготували рагу з бізона, який пролежав у мерзлоті 50 тисяч років — кажуть, було смачно

Палеонтологи знайшли добре тіло стародавнього бізона на Алясці та вирішили зварити з нього рагу — експеримент завершився без жодних наслідків.

Група американських палеонтологів у 1984 році приготувала рагу зі стародавнього бізона, тіло якого пролежало у вічній мерзлоті понад 50 000 років. Як не дивно, експеримент завершився успішно — ніхто не отруївся, а м’ясо, за словами очевидців, «було смачним, хоч і трохи жорстким». Про це повідомляє IFLScience.

Бізон, якого вчені охрестили Blue Babe, жив в епоху льодовикового періоду на території сучасної Аляски. Його смерть настала після нападу стародавнього лева, а тіло відразу після цього замерзло в мерзлоті, що дозволило зберегти його практично неушкодженим.

У 1979 році рештки тварини випадково знайшли золотошукачі та передали науковцям. Це був перший у світі настільки добре збережений екземпляр плейстоценового бізона.

Як вчені вирішили зварити бізона

Ідея скуштувати частину стародавнього м’яса належала палеонтологу Дейлу Гатрі, який керував дослідженням. За його словами, це було символічне «святкування завершення роботи» таксидерміста Ейріка Гранквіста над мумією бізона.

«Ми взяли невеликий шматок м’яса з шиї Blue Babe, порізали його на кубики та зварили у бульйоні з овочами. М’ясо було трохи жорстким, але мало яскравий плейстоценовий аромат. Ніхто не відмовився від дегустації», — згадував Гатрі.

Чому саме рагу

За словами вченого, вони свідомо обрали рагу, а не стейк: «Готувати шийну відбивну не здавалося хорошою ідеєю. Але якщо додати овочів і спецій — виходить цілком пристойна страва».

М’ясо бізона, хоч і пролежало в мерзлоті десятки тисяч років, збереглося майже як в’ялена яловичина — завдяки швидкому замороженню після смерті.

«Смак був чудовий — і жодних наслідків»

Гатрі описував запах thawed м’яса як «поєднання яловичини, землі та легкого відтінку грибів».

6 квітня 1984 року близько дюжини вчених зібралися на вечерю, щоб скуштувати «плейстоценове рагу з бізона».

«Смак був чудовий, і ніхто з нас не відчув жодних неприємних наслідків», — підсумував палеонтолог.

