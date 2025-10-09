Практика судів
  1. У світі

Вчені приготували рагу з бізона, який пролежав у мерзлоті 50 тисяч років — кажуть, було смачно

07:54, 9 жовтня 2025
Палеонтологи знайшли добре тіло стародавнього бізона на Алясці та вирішили зварити з нього рагу — експеримент завершився без жодних наслідків.
Вчені приготували рагу з бізона, який пролежав у мерзлоті 50 тисяч років — кажуть, було смачно
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Група американських палеонтологів у 1984 році приготувала рагу зі стародавнього бізона, тіло якого пролежало у вічній мерзлоті понад 50 000 років. Як не дивно, експеримент завершився успішно — ніхто не отруївся, а м’ясо, за словами очевидців, «було смачним, хоч і трохи жорстким». Про це повідомляє IFLScience.

Бізон, якого вчені охрестили Blue Babe, жив в епоху льодовикового періоду на території сучасної Аляски. Його смерть настала після нападу стародавнього лева, а тіло відразу після цього замерзло в мерзлоті, що дозволило зберегти його практично неушкодженим.

У 1979 році рештки тварини випадково знайшли золотошукачі та передали науковцям. Це був перший у світі настільки добре збережений екземпляр плейстоценового бізона.

Як вчені вирішили зварити бізона

Ідея скуштувати частину стародавнього м’яса належала палеонтологу Дейлу Гатрі, який керував дослідженням. За його словами, це було символічне «святкування завершення роботи» таксидерміста Ейріка Гранквіста над мумією бізона.

«Ми взяли невеликий шматок м’яса з шиї Blue Babe, порізали його на кубики та зварили у бульйоні з овочами. М’ясо було трохи жорстким, але мало яскравий плейстоценовий аромат. Ніхто не відмовився від дегустації», — згадував Гатрі.

Чому саме рагу

За словами вченого, вони свідомо обрали рагу, а не стейк: «Готувати шийну відбивну не здавалося хорошою ідеєю. Але якщо додати овочів і спецій — виходить цілком пристойна страва».

М’ясо бізона, хоч і пролежало в мерзлоті десятки тисяч років, збереглося майже як в’ялена яловичина — завдяки швидкому замороженню після смерті.

«Смак був чудовий — і жодних наслідків»

Гатрі описував запах thawed м’яса як «поєднання яловичини, землі та легкого відтінку грибів».

6 квітня 1984 року близько дюжини вчених зібралися на вечерю, щоб скуштувати «плейстоценове рагу з бізона».

«Смак був чудовий, і ніхто з нас не відчув жодних неприємних наслідків», — підсумував палеонтолог.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін подав законопроект про цифровізацію процедури усиновлення – для кандидатів в усиновлювачі скасують потребу подання медвисновку про стан здоров’я

З Цивільного процесуального кодексу виключать вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я, якщо він є громадянином України.

Україна буде далі проводити реформи, не чекаючи рішень Євросоюзу про відкриття переговорних кластерів – Тарас Качка

Лідери ЄС поки не наважилися відкрити переговорні розділи про вступ України, але Україна буде далі проводити реформи, яких вимагають партнери.

На оплату праці одного члена Вищої ради правосуддя потрібно більше 327 тисяч грн на місяць – розрахунок

Як випливає з розрахунку потреб, середня зарплата члена ВРП складає 327,2 тисячі грн, у патронатній службі – 71,4 тисяч, дисциплінарного інспектора – 86,2 тисяч, держслужбовця ВРП – 61,1 тисяч грн, а працівника, який виконує функції з обслуговування у ВРП – 35,6 тисяч грн.

Голів місцевих держадміністрацій зроблять держслужбовцями та відбиратимуть за конкурсом – комітет рекомендував законопроект

Законопроектом пропонується встановити, що голови та заступники місцевих державних адміністрацій повинні бути державними службовцями, а відбирати їх – за конкурсом.

ВККС потрібно додатково 37 млн грн на 2026 рік порівняно з пропозицією, яку дав Мінфін у проекті бюджету

30,4 млн грн потрібно додатково на оплату праці Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області