Практика судов
  1. В мире

Трамп ожидает, что Украина и Россия вскоре «сядут за стол переговоров»

09:09, 10 октября 2025
Трамп заявил, что считал урегулирование развязанной РФ войны проще, чем оказалось на самом деле.
Трамп ожидает, что Украина и Россия вскоре «сядут за стол переговоров»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Украина и Россия в ближайшее время «сядут за стол переговоров» для достижения мирного урегулирования.

Об этом он сообщил во время встречи в Белом доме с президентом Финляндии Александром Стуббом. Видео встречи опубликовал Clash Report.

По словам американского лидера, он считал урегулирование войны, развязанной Россией, более простым, чем оно оказалось на самом деле. В то же время Трамп заявил, что «США имеют много причин, чтобы стороны сели за стол переговоров».

«Это ужасная война. Худшая со времен Второй мировой войны… У нас есть много причин, чтобы они это сделали, и я думаю, что они очень скоро сядут за стол переговоров», — заявил президент США.

На вопрос журналистов о возможном давлении Вашингтона на РФ с целью заключения соглашения Трамп ответил:

«Мы усиливаем давление. Мы усиливаем его вместе».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Если мы хотим специалистов высокого уровня в госсекторе, у них должна быть достойная зарплата, – Юлия Свириденко об идее ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн

Юлия Свириденко, комментируя предложение ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн, пояснила, что достойные зарплаты в госсекторе необходимы для поддержания профессионального уровня.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області