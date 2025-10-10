Трамп ожидает, что Украина и Россия вскоре «сядут за стол переговоров»

Трамп заявил, что считал урегулирование развязанной РФ войны проще, чем оказалось на самом деле.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Украина и Россия в ближайшее время «сядут за стол переговоров» для достижения мирного урегулирования.

Об этом он сообщил во время встречи в Белом доме с президентом Финляндии Александром Стуббом. Видео встречи опубликовал Clash Report.

По словам американского лидера, он считал урегулирование войны, развязанной Россией, более простым, чем оно оказалось на самом деле. В то же время Трамп заявил, что «США имеют много причин, чтобы стороны сели за стол переговоров».

«Это ужасная война. Худшая со времен Второй мировой войны… У нас есть много причин, чтобы они это сделали, и я думаю, что они очень скоро сядут за стол переговоров», — заявил президент США.

На вопрос журналистов о возможном давлении Вашингтона на РФ с целью заключения соглашения Трамп ответил:

«Мы усиливаем давление. Мы усиливаем его вместе».

