Трамп очікує, що Україна та Росія незабаром «сядуть за стіл переговорів»

Трамп заявив, що вважав врегулювання розв’язаної РФ війни простішим, ніж виявилось насправді.

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Україна та Росія невдовзі «сядуть за стіл переговорів» для досягнення мирного врегулювання.

Про це він повідомив під час зустрічі у Білому домі з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Відео із зустріччі опублікував Clash Report.

За словами американського лідера, він вважав врегулювання війни, розв’язаної Росією, простішим, ніж воно виявилося насправді. Водночас Трамп заявив, що «США мають багато причин, щоб сторони сіли за стіл переговорів».

«Це жахлива війна. Найгірша з часів Другої світової війни… У нас є багато причин, щоб вони це зробили, і я думаю, що вони дуже скоро сядуть за стіл переговорів», — заявив президент США.

На запитання журналістів про можливий тиск Вашингтона на РФ з метою укладання угоди Трамп відповів:

«Ми посилюємо тиск. Ми посилюємо його разом».

