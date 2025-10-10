Сенат США одобрил оборонный бюджет на 925 миллиардов долларов: сколько выделят для помощи Украине

Сенат США одобрил $500 млн помощи Киеву в оборонном бюджете на 2026 год.

Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год в размере 925 миллиардов долларов. Теперь Сенату и Палате представителей предстоит согласовать окончательный текст законопроекта, передаёт The Hill.

Законопроект Сената предусматривает продление срока действия USAI (Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности) до 2028 года и увеличение объема разрешённого финансирования с 300 миллионов долларов в 2025 году до 500 миллионов в 2026 году.

Сообщается, что принятие законопроекта позволяет комитетам по вооружённым силам Палаты представителей и Сената начать порой сложный и затяжной процесс переговоров, в ходе которого законодатели ищут компромисс между версиями законопроекта каждой из палат Конгресса, чтобы принять окончательный закон. Версия NDAA, принятая Палатой представителей, предусматривает меньший бюджет — почти 893 миллиарда долларов.

NDAA был внесён в Сенат в начале сентября, но до четверга не наблюдалось никаких подвижек. Работа над законопроектом была заблокирована, поскольку все 100 сенаторов должны были согласиться на голосование по поправкам, однако ряд спорных моментов тормозили процесс.

Тем не менее председатель комитета Сената по вооружённым силам, республиканец Роджер Уикер, добился соглашения о голосовании по 17 отдельным поправкам и пакету из почти 50 менее спорных поправок.

«Мы просто не можем больше откладывать этот процесс. Позвольте мне сказать ясно: если мы не вынесем этот вопрос на рассмотрение сегодня, у Сената не останется времени для его обсуждения», — заявил Уикер.

Голосование продолжалось весь вечер четверга, в ходе которого сенаторы отклонили более десятка партийных поправок и 50 приложений, прежде чем перейти к рассмотрению законопроекта.

Среди принятых поправок была поправка сенатора-демократа Тима Кейна, который предложил отменить разрешение на применение военной силы в Ираке от 2002 года.

В знак двухпартийности в законопроект также была включена поправка, предложенная сенатором-республиканцем Томом Коттоном и представительницей демократов Кирстен Гиллибранд, которая предусматривает дополнительные полномочия для Пентагона в противодействии угрозам от БПЛА для военных объектов.

«За последние несколько лет рядом с военными объектами, включая такие важные объекты, как авиабаза Лэнгли, были замечены сотни дронов. Но действующее законодательство предоставляет Министерству обороны довольно ограниченные полномочия по устранению этих угроз, а неоднородная межведомственная координация, необходимая для их устранения, оставляет пробелы, которые представляют опасность для наших военных баз и мужчин и женщин, проходящих там службу», — заявила Гиллибранд.

Среди поправок, которые не были приняты, было предложение лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, который надеялся заблокировать финансирование на модернизацию катарского самолета, который президент США Дональд Трамп принял в качестве замены Air Force One.

«Модернизация этого роскошного самолета, принадлежащего иностранному государству, чтобы сделать его полностью работоспособным, будет стоить налогоплательщикам сотни миллионов долларов. Это деньги, которые не следует тратить впустую», — сказал Шумер.

А сенатор-демократ Крис Ван Холлен предложил поправку, которая была отклонена, и которая бы препятствовала Трампу и губернаторам штатов направлять войска Национальной гвардии из одного штата в другой, если местные власти выступают против такого решения.

