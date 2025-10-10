Практика судів
Сенат США схвалив оборонний бюджет на 925 мільярдів доларів: скільки виділять для допомоги Україні

14:57, 10 жовтня 2025
Сенат США схвалив $500 млн допомоги Києву в оборонному бюджеті на 2026 рік.
Сенат США схвалив оборонний бюджет на 925 мільярдів доларів: скільки виділять для допомоги Україні
Фото: AP
Сенат США підтримав законопроект про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік у розмірі 925 мільярдів доларів. Тепер Сенат і Палата представників мають узгодити остаточний текст законопроекту, передає The Hill.

Законопроект Сенату передбачає продовження терміну дії USAI (Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки) до 2028 року та збільшення обсягу дозволеного фінансування з $300 мільйонів доларів у 2025 році до $500 мільйонів у 2026-му.

Повідомляється, що прийняття законопроекту дозволяє комітетам з питань збройних сил Палати представників і Сенату розпочати іноді важкий і тривалий процес переговорів, під час якого законодавці шукають компроміс між версіями законопроєкту кожної з палат Конгресу, щоб ухвалити остаточний закон. Версія NDAA, прийнята Палатою представників, передбачає менший бюджет — майже $893 млрд.

NDAA був поданий до Сенату на початку вересня, але до четверга не було жодних зрушень. Робота над законопроєктом була заблокована, оскільки всі 100 сенаторів повинні були погодитися провести голосування по поправках, але кілька суперечливих моментів гальмували процес.

Однак голова комітету Сенату з питань збройних сил республіканець Роджер Вікер домігся угоди про голосування по 17 окремих поправках і пакету з майже 50 менш суперечливих поправок.

“Ми просто не можемо більше відкладати цей процес. Дозвольте мені чітко сказати: якщо ми не винесемо це питання на розгляд сьогодні, у Сенаті не буде часу для його обговорення”, — заявив Вікер. 

Голосування тривало протягом усього вечора в четвер, під час якого сенатори відхилили більше десятка партійних поправок і 50 додатків, перш ніж перейти до розгляду законопроєкту.

Серед прийнятих поправок була поправка сенатора-демократа Тіма Кейна, який запропонував скасувати дозвіл на застосування військової сили в Іраку від 2002 року. 

У знак двопартійності до законопроєкту також була включена поправка, запропонована сенатором-республіканцем Томом Коттоном і представницею демократів Кірстен Гіллібранд, яка передбачає додаткові повноваження для Пентагону у протидії БПЛА-загрозам для військових об'єктів.

“За останні кілька років поблизу військових об'єктів, включаючи такі важливі військові об'єкти, як авіабаза Ленглі, було помічено сотні дронів. Але чинне законодавство надає Міністерству оборони досить обмежені повноваження для усунення цих загроз, а неоднорідна міжвідомча координація, необхідна для їх усунення, залишає прогалини, які становлять небезпеку для наших військових баз та чоловіків і жінок, які там служать”, — сказала Гіллібранд.

Серед поправок, які не прийняли, була пропозиція від лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера, який сподівався заблокувати фінансування на модернізацію катарського літака, який президент США Дональд Трамп прийняв як заміну Air Force One.

“Модернізація цього розкішного літака, що належить іноземній країні, щоб зробити його повністю працездатним, коштуватиме сотні мільйонів доларів платників податків. Це гроші, які не слід марнувати”, — сказав Шумер.

А сенатор-демократ Кріс Ван Холлен запропонував поправку, яка була відхилена і яка б завадила Трампу та губернаторам штатів відправляти війська Національної гвардії з одного штату в інший, якщо місцева влада виступає проти такого рішення.

США

