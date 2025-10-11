Администрация Трампа начала массовые увольнения госслужащих во время шатдауна

Планируют сократить не менее 4100 работников в нескольких ведомствах.

Фото: REUTERS

Администрация президента США Дональда Трампа начала ожидаемые увольнения федеральных служащих во время шатдауна, объявив о сокращении не менее 4100 должностей в нескольких ведомствах. Об этом сообщает Axios.

Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут объявил о начале этих мер после угроз использовать шатдаун для массовых сокращений.

Трамп запустил программу сокращения федеральной рабочей силы сразу после инаугурации: в 2025 году уже уволено около 200 тысяч сотрудников.

Старший советник Административно-бюджетного управления Стивен Билли подтвердил в судебном иске, что уведомления о сокращении отправлены или будут отправлены 1100–1200 сотрудникам Министерства здравоохранения и социальных служб, 1446 — Министерства финансов, 466 — Министерства образования, 315 — Министерства торговли, 187 — Министерства энергетики, 442 — Министерства жилищного строительства и городского развития, 176 — Министерства внутренней безопасности и 10–30 — Агентства по охране окружающей среды.

«Мы сократим очень популярные программы демократов, которые не пользуются популярностью среди республиканцев», — заявил Трамп.

Американская федерация государственных служащих, представляющая около 800 тысяч работников, подала иск против администрации Трампа, заявив, что «не прекратит борьбу против произвола администрации».

