Адміністрація Трампа почала масові звільнення держслужбовців під час шатдауну

11:45, 11 жовтня 2025
Планують скоротити щонайменше 4100 працівників у кількох відомствах.
Фото: REUTERS
Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала очікувані звільнення федеральних службовців під час шатдауну, оголосивши про скорочення щонайменше 4100 посад у кількох відомствах. Про це повідомляє Axios.

Директор Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассел Воут оголосив про початок цих заходів після погроз використати шатдаун для масових скорочень.

Трамп запустив програму скорочення федеральної робочої сили одразу після інавгурації: у 2025 році вже звільнено близько 200 тисяч співробітників.

Старший радник Адміністративно-бюджетного управління Стівен Біллі підтвердив у судовому позові, що повідомлення про скорочення надіслано або будуть надіслані 1100–1200 працівникам Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб, 1446 — Міністерства фінансів, 466 — Міністерства освіти, 315 — Міністерства торгівлі, 187 — Міністерства енергетики, 442 — Міністерства житлового будівництва та міського розвитку, 176 — Міністерства внутрішньої безпеки та 10–30 — Агентства з охорони довкілля.

«Ми скоротимо дуже популярні програми демократів, які не користуються популярністю серед республіканців», — заявив Трамп.

Американська федерація державних службовців, що представляє близько 800 тисяч працівників, подала позов проти адміністрації Трампа, заявивши, що «не припинить боротьбу проти свавілля адміністрації».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Сенат США провалив голосування щодо фінансування уряду — шатдаун триває.

