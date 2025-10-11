Лукашенко приказал проверить боевую готовность войск Беларуси

Лукашенко приказал привести белорусскую армию в высшую степень боевой готовности.

Министерство обороны Беларуси объявило о начале комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил страны по поручению главнокомандующего Александра Лукашенко.

«В рамках проверки боевой готовности по поручению главнокомандующего Вооруженными силами — президента Республики Беларусь проводится комплекс мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности с целью проверки. Ряд подразделений осуществит комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, отправится в назначенные районы и выполнит мероприятия, определенные в распоряжении», — сообщили в Минобороны.

Целью проверки является оценка способности войск действовать в условиях высшей степени боевой готовности. «Проводится комплекс мероприятий по приведению подразделений в высшую степень боевой готовности, их выдвижению в определенные районы и выполнению задач в соответствии с распоряжением», — отметили в ведомстве.

Контроль за выполнением мероприятий осуществляет Секретариат Совета безопасности Беларуси. Ранее подобные учения проводились во время обострений военной активности в России или во время совместных маневров с российскими войсками, что вызывало беспокойство в Украине и странах НАТО.

