Лукашенко наказав перевірити бойову готовність військ Білорусі

Лукашенко наказав привести білоруську армію у найвищий ступінь бойової готовності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил країни за дорученням головнокомандувача Олександра Лукашенка.

«В рамках перевірки бойової готовності за дорученням головнокомандувача Збройними силами – президента Республіки Білорусь проводиться комплекс заходів щодо приведення до найвищого ступеня бойової готовності з метою перевірки. Низка підрозділів здійснить комплекс заходів з переведення в бойову готовність, вирушить в призначені райони та виконає заходи, визначені в розпорядженні», — повідомили в Міноборони.

Метою перевірки є оцінка здатності військ діяти в умовах найвищого ступеня бойової готовності. «Проводиться комплекс заходів щодо приведення підрозділів у найвищий ступінь бойової готовності, їхнього висування у визначені райони та виконання завдань згідно з розпорядженням», — зазначили у відомстві.

Контроль за виконанням заходів здійснює Секретаріат Ради безпеки Білорусі. Раніше подібні навчання проводилися під час загострень військової активності в Росії або під час спільних маневрів із російськими військами, що викликало занепокоєння в Україні та країнах НАТО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.