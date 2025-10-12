В Китае мужчина требует вернуть деньги, которые его мать потратила на бесполезные пластические операции

После смерти матери сын узнал, что она отдала около 67 тысяч долларов за более чем 20 косметических процедур, которые не дали никакого результата.

В Китае мужчина из Пекина обнаружил, что его мать, которая недавно умерла, потратила почти 480 тысяч юаней (около 67 тысяч долларов США) из своих сбережений на более чем 20 косметических процедур, которые не изменили её внешность. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как сын узнал об обмане

После смерти матери 27 июня мужчина по имени Ян начал разбирать её вещи и обнаружил в телефоне множество сообщений и пропущенных звонков от неизвестной женщины по имени Цуйцуй.

Позже он выяснил, что его 70-летняя мать общалась с ней почти каждый день и перевела одной из компаний сотни тысяч юаней за косметические и медицинские процедуры.

По словам Яна, его мать всегда жила скромно, получая менее 6 тысяч юаней пенсии в месяц. Она никогда не пользовалась косметикой и страдала частичным параличом лица, однако сотрудники салона убедили её пройти курс «омолаживающих» операций.

«Как можно быть такими бессовестными?»

«Как можно делать пластические операции женщине в 60 лет? Она потратила более 200 тысяч юаней всего за два месяца. У вас вообще есть совесть?» — возмутился Ян.

Несмотря на значительные траты, никаких изменений во внешности матери он не заметил. Из переписки стало известно, что перед смертью женщина неоднократно умоляла Цуйцуй вернуть ей деньги, объясняя, что осталась без средств, но все просьбы были отклонены.

Когда Ян обратился в салон с требованием вернуть деньги, ему ответили, что «все услуги были предоставлены» и возмещение не предусмотрено.

«Я просто хочу, чтобы нам вернули деньги. И призываю всех чаще общаться с пожилыми родственниками, чтобы они не становились жертвами таких мошенников», — сказал мужчина в комментарии сервису Black Cat, который занимается защитой прав потребителей.

Общественная реакция

Эта история вызвала волну возмущения в Китае. В соцсетях пользователи осуждают беспринципность косметических клиник.

Случай привлёк внимание к проблеме слабого регулирования индустрии эстетической медицины в Китае, где, несмотря на попытки правительства усилить контроль, продолжают работать клиники с сомнительной репутацией.

