У Китаї чоловік вимагає повернути гроші, які його мати витратила на марні пластичні операції

Після смерті матері син дізнався, що вона віддала близько 67 тисяч доларів за понад 20 косметичних процедур, які не дали жодного результату.

У Китаї чоловік з Пекіна виявив, що його мати, яка нещодавно померла, витратила майже 480 тисяч юанів (близько 67 тисяч доларів США) зі своїх заощаджень на понад 20 косметичних процедур, які не змінили її зовнішність. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як син дізнався про обман

Після смерті матері 27 червня чоловік на ім’я Ян почав розбирати її речі й виявив у телефоні безліч повідомлень і пропущених дзвінків від невідомої жінки на ім’я Цуйцуй.

Згодом він дізнався, що його 70-річна мати спілкувалася з нею майже щодня та перерахувала одній із компаній сотні тисяч юанів за косметичні та медичні процедури.

За словами Яна, його мати завжди жила скромно, отримуючи менше ніж 6 тисяч юанів пенсії на місяць. Вона ніколи не користувалася косметикою і страждала від часткового паралічу обличчя, але працівники салону переконали її пройти курс «омолоджувальних» операцій.

«Як можна бути такими безсовісними?»

«Як можна робити пластичні операції жінці у 60 років? Вона витратила понад 200 тисяч юанів лише за два місяці. У вас взагалі є совість?» — обурився Ян.

Попри значні витрати, жодних змін у зовнішності матері він не помітив. З листування стало відомо, що перед смертю жінка неодноразово благала Цуйцуй повернути їй гроші, пояснюючи, що залишилася без коштів, але всі прохання відхиляли.

Коли Ян звернувся до салону з вимогою повернути гроші, йому відповіли, що «всі послуги були надані» і відшкодування не передбачено.

«Я просто хочу, щоб нам повернули гроші. І закликаю всіх частіше спілкуватися з літніми родичами, аби вони не ставали жертвами таких аферистів», — сказав чоловік у коментарі сервісу Black Cat, що займається захистом прав споживачів.

Суспільна реакція

Ця історія викликала хвилю обурення в Китаї. У соцмережах користувачі засуджують безпринципність косметичних клінік.

Випадок привернув увагу до проблеми слабкого регулювання індустрії естетичної медицини в Китаї, де, попри спроби уряду посилити контроль, продовжують діяти клініки з сумнівною репутацією.

