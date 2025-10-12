Практика судів
  1. У світі

У Китаї чоловік вимагає повернути гроші, які його мати витратила на марні пластичні операції

23:59, 12 жовтня 2025
Після смерті матері син дізнався, що вона віддала близько 67 тисяч доларів за понад 20 косметичних процедур, які не дали жодного результату.
У Китаї чоловік вимагає повернути гроші, які його мати витратила на марні пластичні операції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Китаї чоловік з Пекіна виявив, що його мати, яка нещодавно померла, витратила майже 480 тисяч юанів (близько 67 тисяч доларів США) зі своїх заощаджень на понад 20 косметичних процедур, які не змінили її зовнішність. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як син дізнався про обман

Після смерті матері 27 червня чоловік на ім’я Ян почав розбирати її речі й виявив у телефоні безліч повідомлень і пропущених дзвінків від невідомої жінки на ім’я Цуйцуй.

Згодом він дізнався, що його 70-річна мати спілкувалася з нею майже щодня та перерахувала одній із компаній сотні тисяч юанів за косметичні та медичні процедури.

За словами Яна, його мати завжди жила скромно, отримуючи менше ніж 6 тисяч юанів пенсії на місяць. Вона ніколи не користувалася косметикою і страждала від часткового паралічу обличчя, але працівники салону переконали її пройти курс «омолоджувальних» операцій.

«Як можна бути такими безсовісними?»

«Як можна робити пластичні операції жінці у 60 років? Вона витратила понад 200 тисяч юанів лише за два місяці. У вас взагалі є совість?» — обурився Ян.

Попри значні витрати, жодних змін у зовнішності матері він не помітив. З листування стало відомо, що перед смертю жінка неодноразово благала Цуйцуй повернути їй гроші, пояснюючи, що залишилася без коштів, але всі прохання відхиляли.

Коли Ян звернувся до салону з вимогою повернути гроші, йому відповіли, що «всі послуги були надані» і відшкодування не передбачено.

«Я просто хочу, щоб нам повернули гроші. І закликаю всіх частіше спілкуватися з літніми родичами, аби вони не ставали жертвами таких аферистів», — сказав чоловік у коментарі сервісу Black Cat, що займається захистом прав споживачів.

Суспільна реакція

Ця історія викликала хвилю обурення в Китаї. У соцмережах користувачі засуджують безпринципність косметичних клінік.

Випадок привернув увагу до проблеми слабкого регулювання індустрії естетичної медицини в Китаї, де, попри спроби уряду посилити контроль, продовжують діяти клініки з сумнівною репутацією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Китай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс до Ради законопроект про обмін даними між ЕСОЗ, де фіксуються дані про здоров’я, системами МВС і базою перетину кордону

Така взаємодія дозволить більш точно перевіряти документи, податкові номери та інші відомості, заявили в уряді.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Одночасне твердження стороною захисту про те, що особа не отримувала хабаря, і про те, що мала місце провокація, є взаємовиключними — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що якщо сторона захисту стверджує, що має місце провокація злочину, то висунення цієї версії передбачає визнання факту отримання особою неправомірної вигоди.

КПК не вимагає долучати до клопотання прокурора про проведення обшуку виключно оригінали документів – Верховний Суд

Прокурор не надав оригіналів документів під час звернення з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ДВС – що вирішив Верховний Суд.

Уряд заклав можливість вилучення з публічного Реєстру тих судових рішень, де фігурують критично важливі суб’єкти

Кабмін дав власне визначення терміну «оприлюднення», заклавши таким чином можливість Міноборони ініціювати виключення з Реєстру судових рішень тих рішень, де згадуються критично важливі підприємства, установи чи організації.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду