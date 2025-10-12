В США массовая стрельба в баре унесла жизни четырех человек

По меньшей мере 20 человек получили ранения, четверо в критическом состоянии.

В баре на острове Сент-Хелина, штат Южная Каролина, произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека и 20 получили ранения. Об этом сообщает ABC News.

По данным офиса шерифа округа Бофорт, инцидент произошел в ночь на воскресенье. В момент стрельбы в заведении находились сотни посетителей.

Прибыв на место, помощники шерифа обнаружили нескольких человек с огнестрельными ранениями. «На месте происшествия были обнаружены по меньшей мере четыре человека мертвыми, еще четверо доставлены в больницы в критическом состоянии», — сообщили в офисе шерифа.

Служба шерифа округа Бофорт также сообщила, что по меньшей мере 20 человек получили ранения в результате стрельбы.

