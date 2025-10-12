У США масова стрілянина в барі забрала життя чотирьох людей

Щонайменше 20 осіб отримали поранення, четверо в критичному стані.

В барі на острові Сент-Геліна, штат Південна Кароліна, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше четверо людей і 20 отримали поранення. Про це повідомляє ABC News.

За даними офісу шерифа округу Бофорт, інцидент трапився в ніч на неділю. В момент стрілянини в закладі перебували сотні відвідувачів.

Прибувши на місце, помічники шерифа виявили кількох людей із вогнепальними пораненнями. «На місці події були виявлені щонайменше четверо людей мертвими, ще четверо доправлені в лікарні у критичному стані», — повідомили в офісі шерифа.

Служба шерифа округу Бофорт також поінформувала, що щонайменше 20 осіб отримали поранення внаслідок стрілянини.

