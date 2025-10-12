Практика судів
У США масова стрілянина в барі забрала життя чотирьох людей

19:35, 12 жовтня 2025
Щонайменше 20 осіб отримали поранення, четверо в критичному стані.
У США масова стрілянина в барі забрала життя чотирьох людей
В барі на острові Сент-Геліна, штат Південна Кароліна, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше четверо людей і 20 отримали поранення. Про це повідомляє ABC News.

За даними офісу шерифа округу Бофорт, інцидент трапився в ніч на неділю. В момент стрілянини в закладі перебували сотні відвідувачів.

Прибувши на місце, помічники шерифа виявили кількох людей із вогнепальними пораненнями. «На місці події були виявлені щонайменше четверо людей мертвими, ще четверо доправлені в лікарні у критичному стані», — повідомили в офісі шерифа.

Служба шерифа округу Бофорт також поінформувала, що щонайменше 20 осіб отримали поранення внаслідок стрілянини.

Кабмін вніс до Ради законопроект про обмін даними між ЕСОЗ, де фіксуються дані про здоров’я, системами МВС і базою перетину кордону

Така взаємодія дозволить більш точно перевіряти документи, податкові номери та інші відомості, заявили в уряді.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Одночасне твердження стороною захисту про те, що особа не отримувала хабаря, і про те, що мала місце провокація, є взаємовиключними — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що якщо сторона захисту стверджує, що має місце провокація злочину, то висунення цієї версії передбачає визнання факту отримання особою неправомірної вигоди.

КПК не вимагає долучати до клопотання прокурора про проведення обшуку виключно оригінали документів – Верховний Суд

Прокурор не надав оригіналів документів під час звернення з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ДВС – що вирішив Верховний Суд.

Уряд заклав можливість вилучення з публічного Реєстру тих судових рішень, де фігурують критично важливі суб’єкти

Кабмін дав власне визначення терміну «оприлюднення», заклавши таким чином можливість Міноборони ініціювати виключення з Реєстру судових рішень тих рішень, де згадуються критично важливі підприємства, установи чи організації.

