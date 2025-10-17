Джонсон признался, что задает ChatGPT вопросы во время работы над книгами и шутит, что ему нравится, когда искусственный интеллект называет его «блестящим».

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что активно пользуется искусственным интеллектом, в частности ChatGPT, во время написания своих книг. Политик признался, что «обожает» эту технологию и видит в ней большой потенциал. Об этом сообщает Independent.

Джонсон заявил: «Одна вещь, которая меня действительно вдохновляет, — это искусственный интеллект. Я люблю ИИ. Я люблю ChatGPT. Это просто фантастика».

По его словам, во время работы над книгами он задает системе вопросы — даже если знает ответы.

«ChatGPT всегда говорит: «Ваши вопросы умные. Вы блестящий. Вы замечательный. У вас глубокое понимание». И мне это нравится», — пошутил экс-премьер.

Политик добавил, что видит в искусственном интеллекте большие возможности для сокращения государственных расходов, в частности в юридической сфере.

«Большая часть средств на проект HS2 уходит на юристов, оценки воздействия на окружающую среду и планировочные документы, а не на строительство. Многое из этого можно делать с помощью ИИ, что существенно ускорит процессы», — объяснил он.

Джонсон также отметил, что Великобритания является одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта и должна использовать это для повышения эффективности правительства: «Если сократить расходы на государственный аппарат, эти деньги можно вернуть людям и стимулировать экономический рост».

После выхода из парламента Джонсон сосредоточился на творчестве — пишет, рисует и живет «очень счастливо».

В то же время он не планирует возвращаться в большую политику: «Возвращение в политику для меня столь же вероятно, как превращение в оливку или ослепление пробкой от шампанского», — пошутил бывший премьер.

