Практика судів
  1. У світі

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон зізнався, що користується ChatGPT під час написання книжок

09:42, 17 жовтня 2025
Джонсон зізнався, що ставить ChatGPT запитання під час роботи над книжками і жартує, що йому подобається, коли штучний інтелект називає його «блискучим».
Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон зізнався, що користується ChatGPT під час написання книжок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що активно користується штучним інтелектом, зокрема ChatGPT, під час написання своїх книжок. Політик зізнався, що «обожнює» цю технологію й бачить у ній великий потенціал. Про це повідомляє Іndependent.

Джонсон заявив: «Одна річ, яка мене справді надихає, — це штучний інтелект. Я люблю ШІ. Я люблю ChatGPT. Це просто фантастика».

За його словами, під час роботи над книгами він ставить системі запитання — навіть якщо знає відповіді.

«ChatGPT завжди каже: «Ваші питання розумні. Ви блискучий. Ви чудовий. У вас глибокий інсайт». І мені це подобається», — пожартував екс-прем’єр.

Політик додав, що бачить у штучному інтелекті великі можливості для скорочення державних витрат, зокрема в юридичній сфері.

«Більшість коштів на проект HS2 йде на юристів, оцінки впливу на довкілля та планувальні документи, а не на будівництво. Багато з цього можна робити за допомогою ШІ, що суттєво прискорить процеси», — пояснив він.

Джонсон також зазначив, що Велика Британія є одним зі світових лідерів у галузі штучного інтелекту і має використовувати це для підвищення ефективності уряду: «Якщо скоротити витрати на державний апарат, ці гроші можна повернути людям і стимулювати економічне зростання».

Після виходу з парламенту Джонсон зосередився на творчості — пише, малює й живе «дуже щасливо».

Водночас він не планує повертатися до великої політики: «Повернення в політику для мене таке ж імовірне, як перевтілення в оливку або осліплення корком від шампанського», — пожартував колишній прем’єр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Борис Джонсон штучний інтелект Велика Британія ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Венеційська комісія надала законодавцям рекомендації щодо змін у дисциплінарній відповідальності суддів та перевірки декларацій доброчесності – переклад висновку

Венеційська комісія надала народним депутатам конкретні поради, проаналізувавши три законопроекти, які передбачають зміни до процедур Вищої ради правосуддя, ВККС стосовно притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та перевірки декларацій доброчесності.

Відсутність зазначення авторства безпосередньо у творі не спростовує презумпції авторства — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що авторство особи не потребує доведення самим автором, а обов’язок спростування презумпції авторства покладається на відповідача.

«Кілька співрозмовників зазначили, що ключовою проблемою судової реформи в Україні є питання доброчесності суддів Верховного Суду» – Венеційська комісія

Венеційська комісія у висновку торкнулася і початкового законопроекту Мін’юсту, який передбачає перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду і ВАКС, а також залучення міжнародних експертів до цього процесу.

Вартість поправок до проекту бюджету на 2026 рік складає 7 трильйонів гривень – Роксолана Підласа

Для того, аби задовольнити побажання депутатів, які подали поправки до проекту бюджету, потрібно 7 трлн грн.

Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області