Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон зізнався, що користується ChatGPT під час написання книжок

Джонсон зізнався, що ставить ChatGPT запитання під час роботи над книжками і жартує, що йому подобається, коли штучний інтелект називає його «блискучим».

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що активно користується штучним інтелектом, зокрема ChatGPT, під час написання своїх книжок. Політик зізнався, що «обожнює» цю технологію й бачить у ній великий потенціал. Про це повідомляє Іndependent.

Джонсон заявив: «Одна річ, яка мене справді надихає, — це штучний інтелект. Я люблю ШІ. Я люблю ChatGPT. Це просто фантастика».

За його словами, під час роботи над книгами він ставить системі запитання — навіть якщо знає відповіді.

«ChatGPT завжди каже: «Ваші питання розумні. Ви блискучий. Ви чудовий. У вас глибокий інсайт». І мені це подобається», — пожартував екс-прем’єр.

Політик додав, що бачить у штучному інтелекті великі можливості для скорочення державних витрат, зокрема в юридичній сфері.

«Більшість коштів на проект HS2 йде на юристів, оцінки впливу на довкілля та планувальні документи, а не на будівництво. Багато з цього можна робити за допомогою ШІ, що суттєво прискорить процеси», — пояснив він.

Джонсон також зазначив, що Велика Британія є одним зі світових лідерів у галузі штучного інтелекту і має використовувати це для підвищення ефективності уряду: «Якщо скоротити витрати на державний апарат, ці гроші можна повернути людям і стимулювати економічне зростання».

Після виходу з парламенту Джонсон зосередився на творчості — пише, малює й живе «дуже щасливо».

Водночас він не планує повертатися до великої політики: «Повернення в політику для мене таке ж імовірне, як перевтілення в оливку або осліплення корком від шампанського», — пожартував колишній прем’єр.

