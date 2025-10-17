Практика судов
Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных

12:21, 17 октября 2025
Джону Болтону предъявлено 8 обвинений в передаче информации о национальной обороне и десять в незаконном хранении секретных данных.
Бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону предъявлены обвинения по 18 пунктам, включая незаконное хранение и передачу секретной информации, касающейся обороны США. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что Болтон передал более тысячи страниц «дневниковых» записей, в которых подробно описывал свою конфиденциальную работу в период с 2018 по 2019 годы, двум родственникам. Они помогали ему в подготовке книги «Комната, где это произошло», опубликованной в 2020 году.

Согласно обвинению, Болтон передавал эти материалы, используя личный электронный адрес. Впоследствии его аккаунт был взломан человеком, которого власти США связывают с правительством Ирана. Кроме того, прокуратура заявила, что Болтон распечатывал значительную часть переписки и хранил документы у себя дома. В августе его жилье было обыскано агентами ФБР.

Адвокат Болтона подчеркнул, что основания для обвинений были предметом расследования еще несколько лет назад и тогда этот вопрос уже был закрыт.

«Эти обвинения основаны на фрагментах личных дневников посла Болтона, охватывающих его 45-летнюю карьеру — записях, которые не являются секретными, были доступны только самым близким членам семьи и известны ФБР с 2021 года», — заявил адвокат.

Болтон в своем заявлении утверждает, что как карьерный государственный служащий он никогда не поставил бы под угрозу внешнюю политику или национальную безопасность США.

«Эти обвинения касаются не только [одержимости Трампа] мной или моими дневниками, но и его активных попыток запугать своих оппонентов. Несогласие и разногласия — основа конституционной системы США и ключ к нашей свободе. Я с нетерпением жду возможности отстоять законность своих действий и разоблачить злоупотребление властью с его стороны», — сказал Болтон.

