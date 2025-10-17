Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних

Джону Болтону пред'явлено 8 звинувачень у передачі інформації щодо національної оборони та десять у незаконному зберіганні секретних даних.

Колишньому раднику президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джону Болтону висунули звинувачення за 18 пунктами, зокрема у незаконному зберіганні та передачі секретної інформації, що стосується оборони США. Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що Болтон поділився понад тисячею сторінок «щоденникових» записів, у яких детально описував свою конфіденційну роботу між 2018 і 2019 роками, з двома родичами. Вони допомагали йому готувати книгу «Кімната, де це сталося», опубліковану у 2020 році.

За даними звинувачення, Болтон передавав ці повідомлення, використовуючи власну електронну пошту. Згодом його акаунт було зламано особою, яку американська влада пов’язує з іранським урядом. Окрім того, прокуратура заявила, що Болтон роздруковував значну частину листування і зберігав ці документи у себе вдома. У серпні його житло було обшукане агентами ФБР.

Захисник Болтона наголосив, що підстави для обвинувачення були предметом розслідування ще кілька років тому і вже тоді це питання було вирішене.

«Ці звинувачення ґрунтуються на частинах особистих щоденників посла Болтона за його 45-річну кар’єру — записах, які не є секретними, доступними лише його найближчій родині та відомими ФБР ще з 2021 року», — сказав адвокат.

Болтон у своїй заяві стверджує, що як карʼєрний державний службовець він ніколи не ставитиме під загрозу зовнішню політику чи національну безпеку Америки.

«Ці звинувачення стосуються не лише зосередженості [Трампа] на мені чи моїх щоденниках, але його інтенсивних зусиль залякати своїх опонентів. Незгода та розбіжності є основоположними для конституційної системи Америки та життєво важливими для нашої свободи. Я з нетерпінням чекаю боротьби на захист моєї законної поведінки та викриття його зловживання владою», — сказав Болтон.

