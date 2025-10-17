В Словакии планируют открыть украинскую школу

Юлия Свириденко подтвердила создание украинской школы в Братиславе.

Украина совместно со Словакией работает над созданием украинской государственной школы в Братиславе. Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сообщает «Укринформ».

«Мы сегодня действительно затронули с вами тему, которая чрезвычайно важна как для нас, так и для Словакии. Это сохранение нашей идентичности. И мне кажется, что это тема, которая действительно требует особого внимания. Тот факт, что мы подтвердили сегодня настроенность на открытие украинской государственной школы в Братиславе, станет весомым вкладом в поддержку украинских детей в Словакии, которые нашли в вашей гостеприимной стране убежище от российского агрессора, которые не будут терять связь со своей Родиной», — отметила Свириденко.

Она также выразила надежду, что украинцы вернутся домой и присоединятся к восстановлению страны. Свириденко пригласила словацкие компании и предприятия принять участие в восстановлении Украины.

