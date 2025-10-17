У Словаччині планують відкрити українську школу

Юлія Свириденко підтвердила створення української школи в Братиславі.

Фото: УНІАН

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна спільно зі Словаччиною працює над створенням української державної школи в Братиславі. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, повідомляє «Укрінформ».

«Ми сьогодні дійсно торкнулися з вами теми, яка надзвичайно важлива як для нас, так і для Словаччини. Це збереження нашої ідентичності. І мені здається, що це тема, яка дійсно потребує особливої уваги. Той факт, що ми підтвердили сьогодні налаштованість на відкриття української державної школи в Братиславі, стане вагомим внеском у підтримку українських дітей у Словаччині, які знайшли у вашій гостинній країні прихисток від російського агресора, які не будуть втрачати зв'язок зі своєю Батьківщиною», — зазначила Свириденко.

Вона також висловила сподівання, що українці повернуться додому та долучаться до відбудови країни. Свириденко запросила словацькі компанії та підприємства взяти участь у відновленні України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.