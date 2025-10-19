Практика судов
Meta запускает новую функцию ИИ для Facebook – автоматическое редактирование фото из галереи смартфона

18:06, 19 октября 2025
Meta запустила новую функцию для Facebook с доступом ИИ к фотогалерее.
Meta запускает новую функцию ИИ для Facebook – автоматическое редактирование фото из галереи смартфона
Компания Meta представила новую функцию для пользователей Facebook в США и Канаде, которая позволяет искусственному интеллекту получать полный доступ к фотогалерее смартфона. Об этом сообщает The Verge.

Новый инструмент будет автоматически обнаруживать «скрытые жемчужины» – фотографии, которые могли остаться незамеченными среди скриншотов или случайных снимков, и предлагать их редактирование или создание коллажей.

Функция активируется только с согласия пользователя. В таком случае фотографии из памяти устройства загружаются в облачное хранилище Meta, где алгоритмы анализируют их и предлагают варианты обработки. Пользователь может сохранить или поделиться полученными результатами.

По словам представительницы Meta Мари Мельгизо, загрузка фото в облако не означает их автоматического использования для обучения моделей искусственного интеллекта. Снимки могут быть применены для совершенствования ИИ только в случае их редактирования инструментами Meta или публикации результатов в Facebook.

Компания отметила, что медиафайлы из фотогалереи будут храниться в облаке на постоянной основе, хотя ранее речь шла о возможном хранении до 30 дней. Meta также подчеркнула, что эти данные не будут использоваться для таргетированной рекламы.

В блоге Facebook сообщается, что пользователей спросят, хотят ли они разрешить «облачной обработке» создавать идеи на основе их фотографий. При этом не уточняется, будет ли прямо указана возможность использования снимков для обучения ИИ.

По данным Meta, функция ориентирована на пользователей, которые делают много снимков и хотят быстро их улучшить перед публикацией. Ее расширение на большее количество пользователей планируется в течение ближайших месяцев.

