Meta запускає нову функцію ШІ для Facebook – автоматичне редагування фото із галереї смартфона

Meta запустила нову функцію для Facebook із доступом ШІ до фотогалереї.

Компанія Meta представила нову функцію для користувачів Facebook у США та Канаді, яка дозволяє штучному інтелекту отримувати повний доступ до фотогалереї смартфона. Про це повідомляє The Verge.

Новий інструмент автоматично виявлятиме «приховані перлини» — фотографії, які могли залишитися непоміченими серед скриншотів чи випадкових знімків, і пропонуватиме їх редагування або створення колажів.

Функція активується лише за згодою користувача. У такому разі фотографії з пам’яті пристрою завантажуються в хмарне сховище Meta, де алгоритми аналізують їх і пропонують варіанти обробки. Користувач може зберегти або поділитися отриманими результатами.

За словами представниці Meta Марі Мельгізо, завантаження фото в хмару не означає їх автоматичного використання для навчання моделей штучного інтелекту. Знімки можуть бути застосовані для вдосконалення ШІ лише в разі їх редагування інструментами Meta або публікації результатів у Facebook.

Компанія зазначила, що медіафайли з фотогалереї зберігатимуться в хмарі на постійній основі, хоча раніше йшлося про можливе зберігання до 30 днів. Meta також підкреслила, що ці дані не використовуватимуться для таргетованої реклами.

У блозі Facebook повідомляється, що користувачів запитають, чи бажають вони дозволити «хмарній обробці» створювати ідеї на основі їхніх фотографій. Водночас не уточнюється, чи буде прямо вказано на можливість використання знімків для навчання ШІ.

За даними Meta, функція орієнтована на користувачів, які роблять багато знімків і хочуть швидко їх покращити перед публікацією. Її розширення на більшу кількість користувачів планується протягом найближчих місяців.

