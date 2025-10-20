Практика судов
В Германии похитили самый вонючий цветок в мире — аморфофаллус титанический

19:54, 20 октября 2025
Цветок цветет всего раз в несколько лет и привлекает толпы посетителей благодаря своему гигантскому соцветию.
Фото: MATT TURNER / EPA
В немецком городе Дортмунд неизвестные украли редкий цветок аморфофаллус титанический (Amorphophallus titanum), известный как самое вонючее растение в мире. Инцидент произошел в Ботаническом саду Ромберг-парка, где злоумышленники выкопали 20–30-килограммовую клубень из контейнера. Об этом пишет Der Spiegel.

О пропаже сообщила городская администрация Дортмунда. Ботанический сад подал заявление в полицию.

Аморфофаллус титанический, которого в Дортмунде называли «Дэвидом», — настоящая ботаническая редкость и магнит для посетителей. Цветок цветет лишь раз в несколько лет, но тогда поражает самым большим в мире неразветвленным соцветием и интенсивным запахом, который привлекает насекомых-опылителей. Он издает неприятный запах, напоминающий тухлую рыбу или протухшие яйца.

Во время предыдущих цветений «Дэвида» в 2018 и 2021 годах ботанический сад посетили тысячи гостей, чтобы увидеть это удивительное растение.

«Кража “Дэвида” стала для нас ударом. Многие дортмундцы ждали его следующего цветения. Мы надеемся, что воры пожалеют и вернут растение», — заявил сотрудник ботанического сада.

По словам администрации, материальную стоимость растения оценить сложно, но для ботанического сада и города это большая потеря, ведь оно имеет не только коллекционную, но и научную ценность.

Германия кража

