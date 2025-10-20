Практика судів
У Німеччині викрали найсмердючішу квітку у світі — аморфофаллус титанічний

19:54, 20 жовтня 2025
Квітка цвіте лише раз на кілька років і приваблює натовпи відвідувачів завдяки своєму гігантському суцвіттю.
Фото: MATT TURNER / EPA
У німецькому місті Дортмунд невідомі викрали рідкісну квітку аморфофаллус титанічний «Amorphophallus titanum», відому як найсмердючіша рослина у світі. Інцидент стався в Ботанічному саду Ромберг-парку, де злодії викопали 20–30-кілограмову бульбу з контейнера. Про це пише Der Spiegel.

Про зникнення повідомила міська адміністрація Дортмунда. У ботсаду подали заяву до поліції.

Аморфофаллус титанічний, який у Дортмунді називали «Девідом», — справжня ботанічна рідкість і магніт для відвідувачів. Квітка цвіте лише раз на кілька років, але тоді вражає найбільшим у світі нерозгалуженим суцвіттям і інтенсивним запахом, що приваблює комах-запилювачів. Вона має неприємний запах, що нагадує тухлий запах риби або тухлих яєць.

Під час попередніх цвітінь «Девіда» у 2018 та 2021 роках до ботанічного саду прийшли тисячі гостей, щоб побачити цю дивовижну рослину.

«Крадіжка “Девіда” нас вдарила. Багато дортмундців чекали на його наступне цвітіння. Ми сподіваємося, що злодії пошкодують і повернуть рослину», — заявив працівник ботанічного саду.

За словами адміністрації, матеріальну вартість рослини оцінити складно, але для ботанічного саду та міста це велика втрата, адже вона має не лише колекційну, а й наукову цінність.

