Незрячие снова смогли читать — ученые создали микрочип для глаза толщиной с человеческий волос

В Британии незрячие пациенты вновь обрели способность читать благодаря новому глазному импланту.

В Великобритании группа пациентов с потерей зрения смогла снова читать после того, как им установили уникальный имплант в заднюю часть глаза. Об этом сообщает BBC.

Офтальмохирург из лондонской больницы Moorfields Eye Hospital, который провел операцию пяти пациентам, назвал результаты международного исследования «впечатляющими».

70-летняя Шейла Ирвин, официально признанная незрячей, призналась, что ощущение возвращения зрения — «будто из другого мира»:

«Это прекрасно, невероятно. Я снова могу читать и разгадывать кроссворды. Это приносит мне настоящее удовольствие».

Как работает технология

Новый метод предназначен для пациентов с поздней формой сухой возрастной макулодистрофии (AMD), известной как географическая атрофия (GA). Это заболевание поражает более 250 тысяч человек в Великобритании и около 5 миллионов во всем мире.

Из-за болезни клетки сетчатки глаза постепенно отмирают, что приводит к размытию или искажению центрального зрения.

Имплантация заключается во вживлении фотонного микрочипа размером 2 мм² (толщиной с человеческий волос) под сетчатку.

Пациент носит очки со встроенной видеокамерой, которая передает инфракрасный сигнал на имплант. Тот, в свою очередь, отправляет изображение на карманный процессор, который улучшает качество картинки, после чего сигнал возвращается через имплант к зрительному нерву — и далее в мозг.

Пациенты несколько месяцев обучались распознавать получаемое изображение.

Впечатляющие результаты

Офтальмохирург Махи Мукхит, возглавляющий британскую часть исследования, подчеркнул:

«Это пионерская технология, меняющая жизнь. Это первый имплант, который доказал способность восстанавливать зрение настолько, чтобы люди могли читать и писать».

В исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine, приняли участие 38 пациентов из пяти европейских стран.

Из 32 человек, получивших имплант, 27 смогли снова читать, используя центральное зрение. Через год после операции их показатели улучшились на пять строк таблицы проверки зрения.

Для Шейлы Ирвин из Уилтшира результат превзошел все ожидания. До операции она совсем не могла читать, а после установки импланта — читает без единой ошибки.

«Я могу читать почту, книги, разгадывать судоку. Это чудесно. Я — самый счастливый человек. Технологии развиваются так быстро, и я рада быть их частью», — говорит Шейла.

Женщина носит специальные очки только дома, поскольку чтение требует максимальной концентрации и неподвижности головы.

Что дальше

Имплант Prima, созданный калифорнийской компанией Pixium Vision (Science Corporation), пока не имеет лицензии и доступен только в рамках клинических испытаний.

Однако врачи надеются, что устройство станет доступным пациентам Национальной службы здравоохранения (NHS) уже через несколько лет.

Специалисты отмечают, что в будущем технологию можно будет адаптировать и для лечения других заболеваний глаз.

Директор исследований Macular Society доктор Питер Блумфилд назвал результаты «чрезвычайно обнадеживающими»:

«Искусственное зрение может дать надежду тысячам людей, для которых сегодня не существует никаких вариантов лечения».

