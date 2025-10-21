«Твоя мама купила» — в Пентагоне резко ответили журналисту относительно галстука Гегсета, напоминавшего флаг РФ

Спикер Пентагона Шон Парнелл резко отреагировал на вопросы журналиста о «российском» галстуке Пита Гегсета.

Спикер Пентагона Шон Парнелл очень резко ответил на вопрос журналиста относительно галстука главы Пентагона Пита Гегсета, который он надел во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Напомним, что Гегсет выбрал галстук с полосами белого, синего и красного цветов, напомнивший многим флаг РФ. Об этом пишет HuffPost.

Журналист спросил, знает ли Парнелл о положительной реакции со стороны чиновников Кремля на галстук Гегсета и носил ли он раньше. На это спикер ответил: "Твоя мама купила ему ее - и это патриотический американский галстук, идиот".

После этого журналист спросил Гегсета, знает ли он, что по правилам использования флага США его нельзя использовать как одежду, постельное белье или ткань для декора.

На это ему ответили: «Если любить свою страну достаточно, чтобы представлять ее с ног до головы, это преступление в глазах левого блога, известного как HuffPost, то считайте министра Гегсета виновным. Он патриот, который чтит эту страну и наш флаг».

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал бурную реакцию на выбор галстука Пита Гегсета. Он предположил, что галстук мог символизировать цвета американского флага, поскольку его оттенки с ним совпадают.

