Британский юрист обвинил бывшего работодателя в преследовании — суд встал на его сторону

15:59, 22 октября 2025
Апелляционный суд разрешил юристу подать иск против компании, где он ранее работал, признав его жалобу обоснованной для рассмотрения.
Royal Courts of Justice London
Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил юристу Джексону Ямбе подать иск о преследовании против компании, в которой он ранее работал. Об этом сообщает Law Gazette.

Ямба, которого в материалах дела описали как «зарегистрированного иностранного юриста», работал в компании BW Legal Services Ltd — юридической фирме, сотрудничающей с компаниями, которые управляют парковочными площадками и занимаются взысканием долгов с нарушителей правил парковки.

В 2020 году он покинул компанию и основал собственную юридическую фирму Contestor Legal Ltd, работающую под брендом Contestor Legal Services (CLS).

По словам Ямбы, после создания CLS его бывший работодатель «использовал каждую возможность, чтобы оказывать давление и мешать бизнесу». В BW Legal эти обвинения отвергли.

Юрист подал против компании иск, обвинив ее в преследовании и злоупотреблении судебным процессом. Первоначально суд отклонил его требования, однако Ямба подал апелляцию.

Суд разрешил оспорить решение только в части обвинения в преследовании, признав, что эта часть дела «имеет основания для рассмотрения».

Во время рассмотрения дела Jackson Yamba v BW Legal Services Ltd судьи постановили, что Ямба «имел право» подать иск, основанный на обвинениях в преследовании по нормам общего права.

Судья Бирс пояснил: «Если приведенные факты указывают на преследование, то даже отсутствие прямых формулировок в первоначальном иске не лишает истца права на рассмотрение этой части дела».

Он также отметил, что разрешение на подачу уточненного иска не гарантирует победу Ямбы — это лишь позволяет более четко изложить свои аргументы в суде.

Апелляционный суд отклонил жалобу BW Legal, признав, что оснований для повторного рассмотрения нет. Судьи рекомендовали в будущем готовить предварительные черновики уточненных исков, чтобы избегать подобных процессуальных споров.

