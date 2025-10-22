Британський юрист звинуватив колишнього роботодавця у переслідуванні — суд став на його бік

Апеляційний суд дозволив юристу подати позов проти компанії, де він раніше працював, визнавши його скаргу обґрунтованою для розгляду.

Апеляційний суд Англії та Уельсу дозволив юристу Джексону Ямбі подати позов про переслідування проти компанії, в якій він раніше працював. Про це повідомляє Law Gazette.

Ямба, якого в матеріалах справи описано як «зареєстрованого іноземного юриста», працював у компанії BW Legal Services Ltd — юридичній фірмі, що співпрацює з компаніями, які керують паркувальними майданчиками та займаються стягненням боргів із порушників правил паркування.

У 2020 році він залишив компанію та заснував власну юридичну фірму Contestor Legal Ltd, яка працює під брендом Contestor Legal Services (CLS).

За словами Ямбі, після створення CLS його колишній роботодавець «використовував кожну можливість, щоб тиснути на нього і заважати бізнесу». У BW Legal ці звинувачення заперечили.

Юрист подав проти компанії позов, у якому звинуватив її у переслідуванні та зловживанні судовим процесом. Спочатку суд відхилив його позов, проте Ямба подав апеляцію.

Суд дозволив оскаржити рішення лише щодо звинувачення у переслідуванні, визнавши, що ця частина справи є «обґрунтованою для розгляду».

Під час розгляду справи Jackson Yamba v BW Legal Services Ltd, судді постановили, що Ямба «мав право» подати позов, заснований на звинуваченнях у переслідуванні за нормами загального права.

Суддя Бірс пояснив: «Якщо наведені факти свідчать про переслідування, то навіть відсутність прямих формулювань у первинному позові не позбавляє позивача права на розгляд цієї частини справи».

Він також зазначив, що дозвіл на подання уточненого позову не гарантує перемоги Ямбі — це лише дає змогу чіткіше представити свої аргументи в суді.

Апеляційний суд відхилив скаргу BW Legal, визнавши, що підстав для повторного розгляду немає. Судді порадили у майбутньому готувати попередні чернетки уточнених позовів, щоб уникнути подібних процедурних суперечок.

