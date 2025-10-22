Еврокомиссия выясняет, подпадает ли ChatGPT под регулирование по цифровому закону ЕС

Европейская комиссия начала оценку, должен ли чат-бот ChatGPT подпадать под действие Закона ЕС о цифровых услугах, поскольку количество его пользователей в Европе превысило установленный порог в 45 миллионов.

Европейская комиссия оценивает, достиг ли ChatGPT такого уровня популярности, чтобы подпадать под действие правил онлайн-регулирования ЕС. Об этом пишет Euractiv.

Разработчик чат-бота на основе ИИ сообщил, что среднемесячное количество пользователей ChatGPT в странах ЕС составляет 120,4 миллиона — что значительно превышает установленный законом порог в 45 миллионов пользователей, определённый в Законе ЕС о цифровых услугах (DSA) для крупных онлайн-платформ (так называемых VLOP — very large online platforms).

Пресс-секретарь Комиссии заявил, что она осведомлена о том, что количество региональных пользователей ChatGPT превысило порог VLOP, и во время ежедневного брифинга добавил, что в настоящее время «идёт оценка предоставленной информации».

По мнению Комиссии, крупные языковые модели, в частности ChatGPT, могут потенциально подпадать под действие правил DSA, если их генеративная ИИ-технология будет интегрирована в тип сервиса или платформу, которую можно квалифицировать в соответствии с законодательством.

Примерами цифровых сервисов, которые могут считаться VLOP, являются поисковые системы, торговые площадки и платформы для обмена контентом. Однако пресс-секретарь Комиссии отметил, что каждый случай рассматривается индивидуально.

Показатель регионального использования, опубликованный OpenAI для пользователей ChatGPT в ЕС, касается исключительно функции поиска — то есть речь идёт о пользователях в ЕС, которые используют возможности чат-бота для онлайн-поиска, например, когда бот сам предлагает выполнить поиск, и пользователь соглашается.

Представитель OpenAI подтвердил изданию Euractiv, что опубликованные данные по использованию в ЕС основаны только на функции поиска в ChatGPT, а не на других возможностях модели.

Также было уточнено, что результаты поиска могут отображаться во время беседы с пользователем, когда тот просит чат-бота выполнить поиск в интернете или когда модель самостоятельно принимает решение сделать это для предоставления релевантного ответа.

Показатель в 120,4 миллиона ежемесячных пользователей в ЕС, о котором сообщила OpenAI, является средним значением, рассчитанным за период в шесть месяцев.

