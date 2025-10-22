Практика судов
  1. В мире

Еврокомиссия выясняет, подпадает ли ChatGPT под регулирование по цифровому закону ЕС

16:27, 22 октября 2025
Европейская комиссия начала оценку, должен ли чат-бот ChatGPT подпадать под действие Закона ЕС о цифровых услугах, поскольку количество его пользователей в Европе превысило установленный порог в 45 миллионов.
Еврокомиссия выясняет, подпадает ли ChatGPT под регулирование по цифровому закону ЕС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия оценивает, достиг ли ChatGPT такого уровня популярности, чтобы подпадать под действие правил онлайн-регулирования ЕС. Об этом пишет Euractiv.

Разработчик чат-бота на основе ИИ сообщил, что среднемесячное количество пользователей ChatGPT в странах ЕС составляет 120,4 миллиона — что значительно превышает установленный законом порог в 45 миллионов пользователей, определённый в Законе ЕС о цифровых услугах (DSA) для крупных онлайн-платформ (так называемых VLOP — very large online platforms).

Пресс-секретарь Комиссии заявил, что она осведомлена о том, что количество региональных пользователей ChatGPT превысило порог VLOP, и во время ежедневного брифинга добавил, что в настоящее время «идёт оценка предоставленной информации».

По мнению Комиссии, крупные языковые модели, в частности ChatGPT, могут потенциально подпадать под действие правил DSA, если их генеративная ИИ-технология будет интегрирована в тип сервиса или платформу, которую можно квалифицировать в соответствии с законодательством.

Примерами цифровых сервисов, которые могут считаться VLOP, являются поисковые системы, торговые площадки и платформы для обмена контентом. Однако пресс-секретарь Комиссии отметил, что каждый случай рассматривается индивидуально.

Показатель регионального использования, опубликованный OpenAI для пользователей ChatGPT в ЕС, касается исключительно функции поиска — то есть речь идёт о пользователях в ЕС, которые используют возможности чат-бота для онлайн-поиска, например, когда бот сам предлагает выполнить поиск, и пользователь соглашается.

Представитель OpenAI подтвердил изданию Euractiv, что опубликованные данные по использованию в ЕС основаны только на функции поиска в ChatGPT, а не на других возможностях модели.

Также было уточнено, что результаты поиска могут отображаться во время беседы с пользователем, когда тот просит чат-бота выполнить поиск в интернете или когда модель самостоятельно принимает решение сделать это для предоставления релевантного ответа.

Показатель в 120,4 миллиона ежемесячных пользователей в ЕС, о котором сообщила OpenAI, является средним значением, рассчитанным за период в шесть месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ChatGPT Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Верховная Рада поддержала изменения в порядок увольнения разведчиков с воинской службы и выплаты им одноразового денежного пособия

Законопроект предусматривает выплату единовременного денежного пособия военнослужащим из числа сотрудников разведывательных органов после их увольнения с воинской службы по новому основанию.

Рада поддержала исключение из закона о соцзащите военнослужащих нормы об альтернативной службе по религиозным причинам

Из закона о соцзащите военных исключат норму о предоставлении права лицам, религиозные убеждения которых препятствуют прохождению срочной воинской службы, на прохождение альтернативной службы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси