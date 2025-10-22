Практика судів
Єврокомісія з'ясовує, чи підпадає ChatGPT під регулювання за цифровим законом ЄС

16:27, 22 жовтня 2025
Європейська комісія розпочала оцінку, чи повинен чат-бот ChatGPT підпадати під дію Закону ЄС про цифрові послуги, оскільки кількість його користувачів у Європі перевищила встановлений поріг у 45 мільйонів.
Європейська комісія оцінює, чи досяг ChatGPT такого рівня популярності, аби підпадати під дію правил онлайн-регулювання ЄС. Про це пише Euractiv. 

Розробник чат-бота на базі ШІ повідомив, що середньомісячна кількість користувачів ChatGPT у країнах ЄС становить 120,4 мільйона — що значно перевищує законодавчий поріг у 45 мільйонів користувачів, визначений у Законі про цифрові послуги ЄС (DSA) для великих онлайн-платформ (так званих VLOP — very large online platforms).

Речник Комісії заявив, що вона знає про те, що кількість регіональних користувачів ChatGPT перевищила поріг VLOP, і під час щоденного брифінгу додав, що наразі «триває оцінка наданої інформації».

На думку Комісії, великі мовні моделі, зокрема ChatGPT, можуть потенційно підпадати під дію правил DSA, якщо їхня генеративна ШІ-технологія буде інтегрована в тип сервісу або платформу, яку можна кваліфікувати відповідно до вимог законодавства.

Прикладами цифрових сервісів, які можуть вважатися VLOP, є пошукові системи, торгові майданчики та платформи для обміну контентом. Проте речник Комісії зазначив, що кожен випадок розглядається індивідуально.

Показник регіонального використання, опублікований OpenAI для користувачів ChatGPT у ЄС, стосується виключно функції пошуку — тобто йдеться про користувачів в ЄС, які використовують можливості чат-бота для онлайн-пошуку, наприклад, коли бот сам пропонує здійснити пошук, і користувач погоджується.

Представник OpenAI підтвердив виданню Euractiv, що оприлюднене значення використання у ЄС базується лише на функції пошуку в ChatGPT, а не на інших його можливостях.

Також було уточнено, що результати пошуку можуть відображатися під час розмови з користувачем, коли той просить чат-бота здійснити пошук в Інтернеті або коли модель самостійно вирішує зробити це для надання релевантної відповіді.

Показник у 120,4 мільйона щомісячних користувачів у ЄС, про який повідомила OpenAI, є середнім значенням, розрахованим за період у шість місяців.

