Загрязняешь — платишь: Мадрид ввел налог на мусор

С осени 2025 года в столице Испании начал действовать «Tasa de Gestión de Residuos» — так называемый налог на утилизацию мусора. Его цель — покрыть расходы на сбор, транспортировку и переработку бытовых отходов, а также на экологические кампании и содержание полигонов. Об этом сообщает El País.
Главная идея: «загрязняешь — платишь»
Согласно новым правилам, чем больше отходов производишь — тем большую сумму платишь. Таким образом власти Мадрида стремятся стимулировать жителей к сортировке мусора и сокращению количества отходов.
В разных районах будут действовать разные модели расчета — от фиксированной ставки до переменной, которая учитывает количество жителей, стоимость жилья и уровень переработки отходов.
Сколько будут платить жители Мадрида
Средняя сумма для жилых объектов — 141 евро в год
Для коммерческих помещений — около 310 евро в год
Ожидаемые общие поступления в бюджет — примерно 296 млн евро в 2025 году
Наивысшие ставки установлены в престижных районах:
Наименьшие — в менее обеспеченных кварталах:
Льготы и исключения
Новый налог предусматривает скидки для социально уязвимых групп:
Кто должен платить — владелец или арендатор?
По закону, ответственным плательщиком является владелец жилья.
Однако он может переложить оплату на арендатора, если это четко прописано в договоре аренды с указанием суммы или ее реалистичной оценки.
Для договоров, заключенных до сентября 2025 года, это правило не действует: арендаторы не обязаны платить новый налог, даже если владелец этого требует.
Как происходит оплата
Мэрия Мадрида направляет уведомления по электронной почте или SMS, после чего у плательщиков есть два месяца для внесения суммы.
В 2025 году налог уплачивается одним платежом, а с 2026 года его можно будет разбить на части или оплачивать автоматически через банк — по аналогии с налогом на недвижимость (IBI).
