Практика судов
  1. В мире

Загрязняешь — платишь: Мадрид ввел налог на мусор

11:31, 25 октября 2025
Размер платежа зависит от района, типа жилья и количества отходов.
Загрязняешь — платишь: Мадрид ввел налог на мусор
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С осени 2025 года в столице Испании начал действовать «Tasa de Gestión de Residuos» — так называемый налог на утилизацию мусора. Его цель — покрыть расходы на сбор, транспортировку и переработку бытовых отходов, а также на экологические кампании и содержание полигонов. Об этом сообщает El País.

Главная идея: «загрязняешь — платишь»

Согласно новым правилам, чем больше отходов производишь — тем большую сумму платишь. Таким образом власти Мадрида стремятся стимулировать жителей к сортировке мусора и сокращению количества отходов.

В разных районах будут действовать разные модели расчета — от фиксированной ставки до переменной, которая учитывает количество жителей, стоимость жилья и уровень переработки отходов.

Сколько будут платить жители Мадрида

Средняя сумма для жилых объектов — 141 евро в год

Для коммерческих помещений — около 310 евро в год

Ожидаемые общие поступления в бюджет — примерно 296 млн евро в 2025 году

Наивысшие ставки установлены в престижных районах:

  • El Plantío — 574 евро в год
  • El Viso — 457 евро
  • Recoletos — 430 евро

Наименьшие — в менее обеспеченных кварталах:

  • San Cristóbal — 45 евро
  • Pradolongo — 59 евро
  • Zofío — 59 евро

Льготы и исключения

Новый налог предусматривает скидки для социально уязвимых групп:

  • Получатели минимального дохода (IMV, RMI) — 100% скидка
  • Многодетные семьи — скидка от 10% до 90% в зависимости от количества детей и стоимости жилья
  • Гаражи, кладовые, разрушенные здания — освобождаются от налога
  • Пустующие квартиры и нежилые помещения платят только базовую ставку

Кто должен платить — владелец или арендатор?

По закону, ответственным плательщиком является владелец жилья.

Однако он может переложить оплату на арендатора, если это четко прописано в договоре аренды с указанием суммы или ее реалистичной оценки.

Для договоров, заключенных до сентября 2025 года, это правило не действует: арендаторы не обязаны платить новый налог, даже если владелец этого требует.

Как происходит оплата

Мэрия Мадрида направляет уведомления по электронной почте или SMS, после чего у плательщиков есть два месяца для внесения суммы.

В 2025 году налог уплачивается одним платежом, а с 2026 года его можно будет разбить на части или оплачивать автоматически через банк — по аналогии с налогом на недвижимость (IBI).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Испания налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду