Загрязняешь — платишь: Мадрид ввел налог на мусор

Размер платежа зависит от района, типа жилья и количества отходов.

С осени 2025 года в столице Испании начал действовать «Tasa de Gestión de Residuos» — так называемый налог на утилизацию мусора. Его цель — покрыть расходы на сбор, транспортировку и переработку бытовых отходов, а также на экологические кампании и содержание полигонов. Об этом сообщает El País.

Главная идея: «загрязняешь — платишь»

Согласно новым правилам, чем больше отходов производишь — тем большую сумму платишь. Таким образом власти Мадрида стремятся стимулировать жителей к сортировке мусора и сокращению количества отходов.

В разных районах будут действовать разные модели расчета — от фиксированной ставки до переменной, которая учитывает количество жителей, стоимость жилья и уровень переработки отходов.

Сколько будут платить жители Мадрида

Средняя сумма для жилых объектов — 141 евро в год

Для коммерческих помещений — около 310 евро в год

Ожидаемые общие поступления в бюджет — примерно 296 млн евро в 2025 году

Наивысшие ставки установлены в престижных районах:

El Plantío — 574 евро в год

El Viso — 457 евро

Recoletos — 430 евро

Наименьшие — в менее обеспеченных кварталах:

San Cristóbal — 45 евро

Pradolongo — 59 евро

Zofío — 59 евро

Льготы и исключения

Новый налог предусматривает скидки для социально уязвимых групп:

Получатели минимального дохода (IMV, RMI) — 100% скидка

Многодетные семьи — скидка от 10% до 90% в зависимости от количества детей и стоимости жилья

Гаражи, кладовые, разрушенные здания — освобождаются от налога

Пустующие квартиры и нежилые помещения платят только базовую ставку

Кто должен платить — владелец или арендатор?

По закону, ответственным плательщиком является владелец жилья.

Однако он может переложить оплату на арендатора, если это четко прописано в договоре аренды с указанием суммы или ее реалистичной оценки.

Для договоров, заключенных до сентября 2025 года, это правило не действует: арендаторы не обязаны платить новый налог, даже если владелец этого требует.

Как происходит оплата

Мэрия Мадрида направляет уведомления по электронной почте или SMS, после чего у плательщиков есть два месяца для внесения суммы.

В 2025 году налог уплачивается одним платежом, а с 2026 года его можно будет разбить на части или оплачивать автоматически через банк — по аналогии с налогом на недвижимость (IBI).

