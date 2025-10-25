Практика судів
Забруднюєш — платиш: Мадрид запровадив податок на сміття

11:31, 25 жовтня 2025
Розмір платежу залежить від району, типу житла та кількості відходів.
З осені 2025 року у столиці Іспанії почав діяти «Tasa de Gestión de Residuos» — так званий податок на утилізацію сміття. Його мета — покрити витрати на збір, транспортування та переробку побутових відходів, а також на екологічні кампанії та утримання полігонів. Про це повідомляє El País.

Головна ідея: «забруднюєш — платиш»

Згідно з новими правилами, чим більше відходів продукуєш — тим вищу суму сплачуєш. Таким чином влада Мадрида прагне стимулювати мешканців до сортування сміття та зменшення кількості відходів.

У різних районах діятимуть різні моделі розрахунку — від фіксованої ставки до змінної, що враховує кількість мешканців, цінність житла та рівень переробки відходів.

Скільки сплачуватимуть мешканці Мадрида

Середня сума для житлових об’єктів — 141 євро на рік

Для комерційних приміщень — близько 310 євро на рік

Очікувані загальні надходження до бюджету — приблизно 296 млн євро у 2025 році

Найвищі ставки встановлено у престижних районах:

  • El Plantío — 574 євро на рік
  • El Viso — 457 євро
  • Recoletos — 430 євро

Найнижчі — у менш заможних кварталах:

  • San Cristóbal — 45 євро
  • Pradolongo — 59 євро
  • Zofío — 59 євро

Пільги та винятки

Новий податок передбачає знижки для соціально вразливих груп:

  • Отримувачі мінімального доходу (IMV, RMI) — 100% знижка
  • Багатодітні родини — знижка від 10% до 90% залежно від кількості дітей та вартості житла
  • Гаражі, комори, зруйновані будівлі — звільняються від податку
  • Порожні квартири та нежитлові приміщення сплачують лише базову ставку

Хто має сплачувати — власник чи орендар?

За законом, відповідальним платником є власник житла.

Втім, він може перекласти оплату на орендаря, якщо це чітко прописано в договорі оренди із зазначенням суми або її реалістичної оцінки.

Для договорів, укладених до вересня 2025 року, це правило не діє: орендарі не зобов’язані сплачувати новий податок, навіть якщо власник цього вимагає.

Як відбувається оплата

Мадридська мерія надсилає повідомлення електронною поштою або SMS, після чого у платників є два місяці на сплату.

У 2025 році податок сплачується одним платежем, а з 2026-го його можна буде розбити на частини або сплачувати автоматично через банк — за аналогією з податком на нерухомість (IBI).

