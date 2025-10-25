Забруднюєш — платиш: Мадрид запровадив податок на сміття

З осені 2025 року у столиці Іспанії почав діяти «Tasa de Gestión de Residuos» — так званий податок на утилізацію сміття. Його мета — покрити витрати на збір, транспортування та переробку побутових відходів, а також на екологічні кампанії та утримання полігонів. Про це повідомляє El País.
Головна ідея: «забруднюєш — платиш»
Згідно з новими правилами, чим більше відходів продукуєш — тим вищу суму сплачуєш. Таким чином влада Мадрида прагне стимулювати мешканців до сортування сміття та зменшення кількості відходів.
У різних районах діятимуть різні моделі розрахунку — від фіксованої ставки до змінної, що враховує кількість мешканців, цінність житла та рівень переробки відходів.
Скільки сплачуватимуть мешканці Мадрида
Середня сума для житлових об’єктів — 141 євро на рік
Для комерційних приміщень — близько 310 євро на рік
Очікувані загальні надходження до бюджету — приблизно 296 млн євро у 2025 році
Найвищі ставки встановлено у престижних районах:
Найнижчі — у менш заможних кварталах:
Пільги та винятки
Новий податок передбачає знижки для соціально вразливих груп:
Хто має сплачувати — власник чи орендар?
За законом, відповідальним платником є власник житла.
Втім, він може перекласти оплату на орендаря, якщо це чітко прописано в договорі оренди із зазначенням суми або її реалістичної оцінки.
Для договорів, укладених до вересня 2025 року, це правило не діє: орендарі не зобов’язані сплачувати новий податок, навіть якщо власник цього вимагає.
Як відбувається оплата
Мадридська мерія надсилає повідомлення електронною поштою або SMS, після чого у платників є два місяці на сплату.
У 2025 році податок сплачується одним платежем, а з 2026-го його можна буде розбити на частини або сплачувати автоматично через банк — за аналогією з податком на нерухомість (IBI).
