В США обычная трубочка для напитка стала ключом к раскрытию убийства 41-летней давности

19:20, 25 октября 2025
ДНК, найденная на трубочке, помогла установить подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, которое оставалось нераскрытым более четырех десятилетий.
Иллюстративное фото, источник - unsplash
В США спустя 41 год после жестокого преступления на Лонг-Айленде правоохранители выдвинули новое обвинение по делу об убийстве 16-летней Терезы Фуско. Раскрыть преступление удалось благодаря ДНК, найденной на обычной трубочке для напитка, которую подозреваемый выбросил в кафе. Об этом сообщает The Guardian.

Новый подозреваемый спустя десятилетия

Присяжные округа Нассау выдвинули обвинение 63-летнему Ричарду Билодо из города Центр-Моричес. Его подозревают в убийстве 16-летней Терезы Фуско, которая пропала в ноябре 1984 года после смены на работе в роллердроме в городе Линбрук. Через несколько недель ее тело нашли в лесополосе неподалеку — обнаженное, под слоем листвы.

Ошибка правосудия

В 1980-х за это преступление трое мужчин были несправедливо осуждены. Они провели за решеткой несколько лет, пока в 2003 году анализ ДНК не доказал их невиновность. После оправдания двое из них получили компенсации — по 18 миллионов долларов каждый.

Как ДНК с трубочки вывела на след

В 2024 году правоохранители получили новые доказательства и начали следить за Билодо. В феврале этого года они изъяли трубочку и стаканчик со смузи, которыми он пользовался в кафе. Эксперты установили, что ДНК с трубочки совпадает с образцом, найденным на теле Фуско в 1984 году.

Прокурор округа Нассау Энн Доннелли заявила: «Прошлое не забыто. Это обвинение доказывает: независимо от того, сколько времени проходит, мы не перестаем бороться за справедливость. Мы сделаем все, чтобы Тереза и ее семья получили правду».

«Ваш день расплаты настал»

Во время судебного слушания прокурор Джаред Розенблатт рассказал, что, когда следователи встретились с Билодо на его работе, тот якобы сказал: «Да, тогда некоторым убийцам все сходило с рук».

На что прокурор ответил: «Господин Билодо, сейчас 2025 год — и ваш день расплаты настал».

Билодо отрицает вину. Если его признают виновным, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

