У США звичайна трубочка для напою стала ключем до розкриття вбивства 41-річної давності

19:20, 25 жовтня 2025
ДНК, знайдена на трубочці, допомогла встановити підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, яке залишалося нерозкритим понад чотири десятиліття.
Ілюстративне фото, джерело - unsplash
У США через 41 рік після жорстокого злочину на Лонг-Айленді правоохоронці висунули нове обвинувачення у справі про вбивство 16-річної Терези Фуско. Розкрити злочин вдалося завдяки ДНК, знайденій на звичайній трубочці для напою, яку підозрюваний викинув у кафе. Про це повідомляє The Guardian.

Новий підозрюваний через десятиліття

Присяжні округу Нассау висунули обвинувачення 63-річному Річарду Білодо з міста Центр-Морічес. Його підозрюють у вбивстві 16-річної Терези Фуско, яка зникла в листопаді 1984 року після зміни на роботі в ролердромі в місті Лінбрук. Через кілька тижнів її тіло знайшли в лісосмузі неподалік — оголене, під шаром листя.

Помилка правосуддя

У 1980-х за цей злочин троє чоловіків були неправомірно засуджені. Вони провели за ґратами кілька років, доки у 2003 році аналіз ДНК не довів їхню невинуватість. Після виправдання двоє з них отримали компенсації — по 18 мільйонів доларів кожен.

Як ДНК із трубочки вивела на слід

У 2024 році правоохоронці отримали нові докази й почали стежити за Білодо. У лютому цього року вони вилучили трубочку та стаканчик зі смузі, якими він користувався в кафе. Експерти встановили, що ДНК із трубочки збігається зі зразком, знайденим на тілі Фуско у 1984 році.

Прокурорка округу Нассау Енн Доннеллі заявила: «Минуле не забуте. Це обвинувачення доводить: незалежно від того, скільки часу минає, ми не перестанемо боротися за справедливість. Ми зробимо все, щоб Тереза та її родина отримали правду».

«Ваш день розплати настав»

Під час судового слухання прокурор Джаред Розенблатт розповів, що, коли слідчі зустрілися з Білодо на його роботі, той нібито сказав: «Так, тоді деяким вбивцям усе сходило з рук».

На що прокурор відповів: «Пане Білодо, зараз 2025 рік — і ваш день розплати настав».

Білодо заперечує провину. Якщо його визнають винним, йому загрожує від 25 років до довічного ув’язнення.

вбивство США

