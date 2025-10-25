Практика судов
На Тайване женщина сняла отпечатки пальцев с тела умершего, чтобы подделать долговую расписку

21:08, 25 октября 2025
Узнав о смерти знакомого, который был должен ей деньги, женщина сняла с его тела отпечатки пальцев, чтобы создать поддельную долговую расписку.
На Тайване 59-летняя женщина по фамилии Ли получила условный тюремный срок за попытку использовать отпечатки пальцев умершего мужчины для подделки финансовых документов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как это произошло

Инцидент случился в городе Синьчжу, на северо-западе Тайваня. После смерти мужчины по имени Пэн 21 февраля этого года Ли узнала о похоронах и уже через несколько часов приехала в ритуальный центр. Она заявила сотрудникам, что была близкой подругой покойного и хочет попрощаться.

На самом деле женщина забралась на катафалк и, воспользовавшись подушечкой с чернилами, сняла отпечаток пальца Пэна на лист бумаги. Сотрудник похоронного бюро заметил странное поведение и сообщил родственникам умершего, которые вызвали полицию.

Во время обыска у Ли нашли поддельный ипотечный договор, долговую расписку на 8,5 миллиона тайваньских долларов (около 280 тысяч долларов США), банковский чек и чернильную подушечку.

Мотив и приговор

Женщина призналась, что когда-то одолжила Пэну деньги и боялась, что после его смерти не сможет вернуть долг. Поэтому она придумала схему — создала фальшивые документы, датированные 2010 годом, чтобы подтвердить якобы существующую задолженность.

Суд приговорил Ли к двум годам лишения свободы за подделку документов, однако исполнение приговора было отложено на пять лет, поскольку она признала вину, а поддельные бумаги не успела использовать.

Кроме того, суд обязал ее выплатить штраф в размере 50 тысяч тайваньских долларов (примерно 1 600 долларов США) и отработать 90 часов общественных работ в государственных учреждениях или благотворительных организациях.

