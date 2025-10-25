На Тайвані жінка зняла відбитки пальців із тіла померлого, щоб підробити боргову розписку

Дізнавшись про смерть знайомового, який винен їй гроші, жінка зняла з його тіла відбитки пальців, аби створити фальшиву боргову розписку.

На Тайвані 59-річна жінка на прізвище Лі отримала умовний тюремний термін за спробу використати відбитки пальців померлого чоловіка для підробки фінансових документів. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як це сталося

Інцидент стався у місті Сіньчжу, на північному заході Тайваню. Після смерті чоловіка на ім’я Пен 21 лютого цього року Лі дізналася про похорон і вже за кілька годин приїхала до ритуального центру. Вона заявила працівникам, що була близькою подругою покійного й хоче попрощатися.

Насправді жінка вилізла на катафалк і, використавши чорнильну подушечку, зняла відбиток пальця Пена на аркуш паперу. Працівник похоронного бюро помітив дивну поведінку та повідомив родичів померлого, які викликали поліцію.

Під час обшуку у Лі знайшли підроблену іпотечну угоду, боргову розписку на 8,5 мільйона тайванських доларів (приблизно 280 тисяч доларів США), банківський чек і чорнильну подушечку.

Мотив і вирок

Жінка зізналася, що колись позичила Пену гроші й боялася, що після його смерті не отримає борг. Тож вона вигадала схему — створила фальшиві документи, датовані 2010 роком, щоб підтвердити нібито наявність зобов’язань.

Суд засудив Лі до двох років ув’язнення за підробку документів, але виконання вироку відклали на п’ять років, оскільки вона визнала провину, а фальшивими документами ще не скористалася.

Окрім цього, суд зобов’язав її сплатити штраф у 50 тисяч тайванських доларів (приблизно 1 600 доларів США) та відпрацювати 90 годин громадських робіт у державних установах або благодійних організаціях.

