Практика судів
  1. У світі

На Тайвані жінка зняла відбитки пальців із тіла померлого, щоб підробити боргову розписку

21:08, 25 жовтня 2025
Дізнавшись про смерть знайомового, який винен їй гроші, жінка зняла з його тіла відбитки пальців, аби створити фальшиву боргову розписку.
На Тайвані жінка зняла відбитки пальців із тіла померлого, щоб підробити боргову розписку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Тайвані 59-річна жінка на прізвище Лі отримала умовний тюремний термін за спробу використати відбитки пальців померлого чоловіка для підробки фінансових документів. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як це сталося

Інцидент стався у місті Сіньчжу, на північному заході Тайваню. Після смерті чоловіка на ім’я Пен 21 лютого цього року Лі дізналася про похорон і вже за кілька годин приїхала до ритуального центру. Вона заявила працівникам, що була близькою подругою покійного й хоче попрощатися.

Насправді жінка вилізла на катафалк і, використавши чорнильну подушечку, зняла відбиток пальця Пена на аркуш паперу. Працівник похоронного бюро помітив дивну поведінку та повідомив родичів померлого, які викликали поліцію.

Під час обшуку у Лі знайшли підроблену іпотечну угоду, боргову розписку на 8,5 мільйона тайванських доларів (приблизно 280 тисяч доларів США), банківський чек і чорнильну подушечку.

Мотив і вирок

Жінка зізналася, що колись позичила Пену гроші й боялася, що після його смерті не отримає борг. Тож вона вигадала схему — створила фальшиві документи, датовані 2010 роком, щоб підтвердити нібито наявність зобов’язань.

Суд засудив Лі до двох років ув’язнення за підробку документів, але виконання вироку відклали на п’ять років, оскільки вона визнала провину, а фальшивими документами ще не скористалася.

Окрім цього, суд зобов’язав її сплатити штраф у 50 тисяч тайванських доларів (приблизно 1 600 доларів США) та відпрацювати 90 годин громадських робіт у державних установах або благодійних організаціях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ