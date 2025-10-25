США ввели санкции против президента Колумбии, обвинив в содействии наркоторговле

Вашингтон обвинил Густаво Петро в отказе остановить поток наркотиков в США.

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Соединенные Штаты ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро из-за обвинений в том, что он отказывается остановить поток кокаина в США. Это решение стало очередным шагом президента Дональда Трампа в обострении отношений с латиноамериканским союзником Вашингтона, пишет Reuters.

Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что после прихода Петро к власти производство кокаина в Колумбии достигло самых высоких уровней за последние десятилетия. «Президент Петро позволил наркокартелям процветать и отказался остановить их деятельность», — отметил он, подчеркнув, что санкции направлены на защиту американцев от «яда кокаина».

Сам Густаво Петро отверг обвинения, назвав заявления США «ложью» и утверждая, что правительство страны конфисковало кокаин в беспрецедентных объемах, а с 2021 года ежегодно замедляются темпы расширения посевов коки — основного ингредиента этого наркотика.

«Мое правительство изъяло больше кокаина, чем за всю историю мира», — заявил Петро.

Под санкции также попали жена и сын президента, а также министр внутренних дел Арманда Бенедетти. Санкции предусматривают замораживание активов в США и запрет на любые финансовые операции с американскими компаниями.

