США запровадили санкції проти президента Колумбії, звинувативши у сприянні наркоторгівлі

19:57, 25 жовтня 2025
Вашингтон звинуватив Густаво Петро у відмові зупинити потік наркотиків у США.
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Сполучені Штати ввели санкції проти президента Колумбії Густаво Петро, через звинувачення, що він відмовляється зупиняти потік кокаїну до США. Це рішення стало черговим кроком президента Дональда Трампа у загостренні відносин із латиноамериканським союзником Вашингтона, пише Reuters.

Американський міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що після приходу Петро до влади виробництво кокаїну у Колумбії досягло найвищих рівнів за останні десятиліття. «Президент Петро дозволив наркокартелям процвітати і відмовився зупинити їхню діяльність», — зазначив він, наголосивши, що санкції мають на меті захистити американців від отрути кокаїну.

Сам Густаво Петро звинувачення відкинув, назвавши заяви США «брехнею», стверджуючи, що уряд країни конфіскував кокаїн у безпрецедентних обсягах і що з 2021-го щороку сповільнюються темпи розширення посівів коки, основного інгредієнта цього наркотику.

«Мій уряд вилучив більше кокаїну, ніж за всю історію світу», — заявив Петро.

Під санкції також потрапили дружина і син президента, а також міністр внутрішніх справ Арманда Бенедетті. Санкції передбачають замороження активів у США та заборону на будь-які фінансові операції з американськими компаніями.

