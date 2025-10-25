США запровадили санкції проти президента Колумбії, звинувативши у сприянні наркоторгівлі

Вашингтон звинуватив Густаво Петро у відмові зупинити потік наркотиків у США.

Сполучені Штати ввели санкції проти президента Колумбії Густаво Петро, через звинувачення, що він відмовляється зупиняти потік кокаїну до США. Це рішення стало черговим кроком президента Дональда Трампа у загостренні відносин із латиноамериканським союзником Вашингтона, пише Reuters.

Американський міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що після приходу Петро до влади виробництво кокаїну у Колумбії досягло найвищих рівнів за останні десятиліття. «Президент Петро дозволив наркокартелям процвітати і відмовився зупинити їхню діяльність», — зазначив він, наголосивши, що санкції мають на меті захистити американців від отрути кокаїну.

Сам Густаво Петро звинувачення відкинув, назвавши заяви США «брехнею», стверджуючи, що уряд країни конфіскував кокаїн у безпрецедентних обсягах і що з 2021-го щороку сповільнюються темпи розширення посівів коки, основного інгредієнта цього наркотику.

«Мій уряд вилучив більше кокаїну, ніж за всю історію світу», — заявив Петро.

Під санкції також потрапили дружина і син президента, а також міністр внутрішніх справ Арманда Бенедетті. Санкції передбачають замороження активів у США та заборону на будь-які фінансові операції з американськими компаніями.

