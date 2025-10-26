«Золотой тариф»: в Варшаве таксист взял с пожилой украинки 720 злотых за 15 минут поездки

Таксист в Варшаве изменил тариф и взял с украинки в 6 раз больше, чем нужно.

В Варшаве пожилая гражданка Украины пострадала от завышенного тарифа в такси, когда водитель выставил ей счет на 720 злотых (более 8 тысяч гривен) за 15-минутную поездку. Об этом сообщает Onet.

Женщина прибыла на Восточный железнодорожный вокзал в Варшаве, где ждала свой рейс несколько часов. Она не знала города, не имела польской валюты и не могла найти банкомат или обменник.

Знакомые пригласили ее к себе, чтобы она не ждала на вокзале в холоде. Во время поиска такси к ней подошел мужчина, который представился водителем и заверил, что принимает оплату картой.

По словам дипломата Евы Суфин-Жакмар, к которой направлялась женщина, поездка на расстояние 6,5 км длилась 15 минут, но с пассажирки взыскали 720 злотых. «Я отдала женщине часть этой суммы из стыда за поляка, который является просто бандитом без чести и веры», – отметила Суфин-Жакмар.

Ивона Вышогродская, которая обнародовала эту историю в социальных сетях, сообщила, что водитель изменил тариф с дневного городского на ночной загородный, хотя поездка происходила днем в пределах Варшавы. Комментаторы указали, что чек не был фискальным, а конечная сумма была согласована в договоре и значительно превышала стандартные тарифы.

Согласно информации на распечатке, таксометр показал стоимость проезда 117,5 злотых. Пожилая женщина не смогла обратиться в полицию, поскольку в тот же вечер уехала из Польши.

