«Золотой тариф»: в Варшаве таксист взял с пожилой украинки 720 злотых за 15 минут поездки

11:25, 26 октября 2025
Таксист в Варшаве изменил тариф и взял с украинки в 6 раз больше, чем нужно.
«Золотой тариф»: в Варшаве таксист взял с пожилой украинки 720 злотых за 15 минут поездки
Фото: Onet
В Варшаве пожилая гражданка Украины пострадала от завышенного тарифа в такси, когда водитель выставил ей счет на 720 злотых (более 8 тысяч гривен) за 15-минутную поездку. Об этом сообщает Onet.

Женщина прибыла на Восточный железнодорожный вокзал в Варшаве, где ждала свой рейс несколько часов. Она не знала города, не имела польской валюты и не могла найти банкомат или обменник.

Знакомые пригласили ее к себе, чтобы она не ждала на вокзале в холоде. Во время поиска такси к ней подошел мужчина, который представился водителем и заверил, что принимает оплату картой.

По словам дипломата Евы Суфин-Жакмар, к которой направлялась женщина, поездка на расстояние 6,5 км длилась 15 минут, но с пассажирки взыскали 720 злотых. «Я отдала женщине часть этой суммы из стыда за поляка, который является просто бандитом без чести и веры», – отметила Суфин-Жакмар.

Ивона Вышогродская, которая обнародовала эту историю в социальных сетях, сообщила, что водитель изменил тариф с дневного городского на ночной загородный, хотя поездка происходила днем в пределах Варшавы. Комментаторы указали, что чек не был фискальным, а конечная сумма была согласована в договоре и значительно превышала стандартные тарифы.

Согласно информации на распечатке, таксометр показал стоимость проезда 117,5 злотых. Пожилая женщина не смогла обратиться в полицию, поскольку в тот же вечер уехала из Польши.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

