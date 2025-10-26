Практика судів
«Золотий тариф»: у Варшаві таксист взяв із літньої українки 720 злотих за 15 хвилин поїздки

11:25, 26 жовтня 2025
Таксист у Варшаві змінив тариф і взяв з українки у 6 разів більше, ніж треба.
«Золотий тариф»: у Варшаві таксист взяв із літньої українки 720 злотих за 15 хвилин поїздки
Фото: Onet
У Варшаві літня громадянка України постраждала від завищеного тарифу в таксі, коли водій виставив їй рахунок на 720 злотих (понад 8 тисяч гривень) за 15-хвилинну поїздку. Про це повідомляє Onet.

Жінка прибула на Східний залізничний вокзал у Варшаві, де чекала на свій рейс кілька годин. Вона не знала міста, не мала польської валюти та не могла знайти банкомат чи обмінник.

Знайомі запросили її до себе, щоб вона не чекала на вокзалі в холод. Під час пошуку таксі до неї підійшов чоловік, який представився водієм і запевнив, що приймає оплату карткою.

За словами дипломатки Єви Суфін-Жакмар, до якої прямувала жінка, поїздка на відстань 6,5 км тривала 15 хвилин, але з пасажирки стягнули 720 злотих. «Я віддала жінці частину цієї суми з сорому за поляка, який є просто бандитом без честі та віри», – зазначила Суфін-Жакмар.

Івона Вишогродська, яка оприлюднила цю історію в соціальних мережах, повідомила, що водій змінив тариф із денного міського на нічний заміський, хоча поїздка відбувалася вдень у межах Варшави. Коментатори вказали, що чек не був фіскальним, а кінцева сума була узгоджена в договорі та значно перевищувала стандартні тарифи.

Згідно з інформацією на видруку, таксометр показав вартість проїзду 117,5 злотих. Літня жінка не змогла звернутися до поліції, оскільки того ж вечора виїхала з Польщі.

