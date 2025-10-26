OpenAI разрабатывает музыку будущего – теперь ее можно будет создавать словами

OpenAI разрабатывает инструмент для генерации музыки по текстовым и аудиозапросам.

Фото: note

Компания OpenAI работает над созданием инструмента, который позволит генерировать музыку на основе текстовых и аудиозапросов, сообщает The Information.

Новая технология может использоваться для создания музыкального сопровождения к видео или, например, добавления гитарной партии к уже записанному вокалу. Пока неизвестно, когда инструмент будет представлен и станет ли он отдельным продуктом, подобным Suno, или будет интегрирован в ChatGPT или видеоприложение Sora.

По данным источника, OpenAI сотрудничает со студентами Джульярдской школы, которые помогают с аннотацией музыкальных партитур для создания учебного материала.

Ранее OpenAI уже представляла модели для генерации музыки, но они были разработаны до запуска ChatGPT. Сейчас компания также работает над аудиомоделями, в частности для преобразования текста в речь и наоборот.

