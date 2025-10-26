OpenAI розробляє музику майбутнього – тепер її можна буде створювати словами

OpenAI розробляє інструмент для генерації музики за текстовими та аудіозапитами.

Фото: note

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія OpenAI працює над створенням інструменту, який дозволятиме генерувати музику на основі текстових і аудіозапитів, повідомляє The Information.

Нова технологія може використовуватися для створення музичного супроводу до відео або, наприклад, додавання гітарної партії до вже записаного вокалу. Наразі невідомо, коли інструмент буде представлено та чи стане він окремим продуктом, подібним до Suno, чи буде інтегрований у ChatGPT або відеододаток Sora.

За даними джерела, OpenAI співпрацює зі студентами Джульярдської школи, які допомагають з анотацією музичних партитур для створення навчального матеріалу.

Раніше OpenAI вже представляла моделі для генерації музики, але вони були розроблені до запуску ChatGPT. Наразі компанія також працює над аудіомоделями, зокрема для перетворення тексту на мовлення та навпаки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.