«Традиционное право» не сработало: в США рыбак проиграл суд за незаконный вылов устриц

18:09, 26 октября 2025
Суд постановил: ловить диких устриц для себя можно, но не продавать — даже если ты из коренного племени.
Апелляционный суд штата Массачусетс оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которое стало на сторону штата в деле против рыбака, ловившего и продававшего диких устриц оптовым покупателям. Об этом говорится в деле Commonwealth v. One Check for $480.

Суд пришел к выводу, что мужчина действовал как коммерческий рыбак, а не как представитель коренного народа, осуществляющий традиционное право на вылов для собственного пропитания.

Что произошло

В декабре 2019 года Чинулка Покнетт, член племени Машпи Вампаноаг, выловил 1600 диких устриц в водоеме Грин-Понд в городе Фалмут. Этот участок был закрыт для коммерческого вылова по средам, однако мужчина все же собрал устриц, часть оставил себе, а остальное продал оптовику Big Rock Oysters.

На контейнерах он указал свой коммерческий разрешительный номер, имя и дату вылова — как того требует законодательство для коммерческих рыбаков. Позднее инспекторы штата узнали о незаконном улове и конфисковали выручку в размере 480 долларов, что соответствовало продаже 1600 устриц.

Аргументы рыбака

Покнетт утверждал, что ловил устриц не с коммерческой целью, а как представитель коренного народа, имеющий право на вылов для собственного пропитания. Также он настаивал, что получил лишь предупреждение от экологической полиции, поэтому конфискация денег является незаконной.

Решение суда

Апелляционный суд отклонил доводы рыбака, отметив, что все действия Покнетта — от маркировки устриц до их продажи оптовику — свидетельствуют о коммерческом характере деятельности.

Суд подчеркнул: штат законно изъял средства, поскольку вылов был произведен в запрещенный день и, следовательно, нарушал местные правила рыболовства.

Кроме того, суд отклонил довод о «традиционном праве» на вылов для пропитания, так как конфискованные устрицы были проданы, а не употреблены или распределены внутри общины.

Контекст

Приговор стал показательным для практики применения законов о морском рыболовстве в Массачусетсе. Суд также подтвердил, что нормы о конфискации, действующие в делах, связанных с наркотиками, не распространяются на рыболовные споры — в таких случаях штат должен доказывать правонарушение по общим гражданским правилам.

суд США

