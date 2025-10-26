Практика судів
  1. У світі
  2. / Судова практика

«Традиційне право» не спрацювало: в США рибалка програв суд за незаконний вилов устриць

18:09, 26 жовтня 2025
Суд вирішив: ловити диких устриць для себе можна, але не продавати — навіть якщо ти з корінного племені.
«Традиційне право» не спрацювало: в США рибалка програв суд за незаконний вилов устриць
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд штату Массачусетс залишив у силі рішення нижчої інстанції, яке стало на бік штату у справі проти рибалки, що виловлював і продавав диких устриць оптовим покупцям. Про це йдеться у справі Commonwealth v. One Check for $480.

Суд дійшов висновку, що чоловік діяв як комерційний рибалка, а не як представник корінного народу, який здійснює традиційне право на вилов для власного прожитку.

Що сталося

У грудні 2019 року Чинулка Покнетт, член племені Машпі Вампаноаг, виловив 1600 диких устриць у водоймі Грін-Понд у місті Фалмут. Ця ділянка була закрита для комерційного вилову по середах, однак чоловік усе ж зібрав устриць, частину залишив собі, а решту продав оптовику Big Rock Oysters.

На контейнерах він вказав свій комерційний дозвіл, ім’я та дату вилову — як того вимагає законодавство для комерційних рибалок. Згодом інспектори штату дізналися про незаконний улов і конфіскували виручку в розмірі 480 доларів, що відповідала продажу 1600 устриць.

Аргументи рибалки

Покнетт стверджував, що ловив устриць не з комерційною метою, а як представник корінного народу, який має право на вилов для власного прожитку. Також він наполягав, що отримав лише попередження від екологічної поліції, тож конфіскація грошей є незаконною.

Рішення суду

Апеляційний суд відхилив аргументи рибалки, зазначивши, що всі дії Покнетта — від маркування устриць до їх продажу оптовику — свідчать про комерційний характер діяльності.

Суд наголосив: держава правомірно вилучила кошти, адже вилов був здійснений у заборонений день, а отже, порушував місцеві правила рибальства.

Крім того, суд відкинув довід про «традиційне право» на вилов для прожитку, оскільки конфісковані устриці були продані, а не спожиті чи розподілені всередині громади.

Контекст

Вирок став показовим для практики застосування законів про морське рибальство у Массачусетсі. Суд також підтвердив, що норми про конфіскацію, які діють у справах, пов’язаних із наркотиками, не застосовуються до рибальських спорів — у таких випадках держава повинна довести правопорушення за загальними цивільними правилами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду