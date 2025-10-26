«Традиційне право» не спрацювало: в США рибалка програв суд за незаконний вилов устриць

Суд вирішив: ловити диких устриць для себе можна, але не продавати — навіть якщо ти з корінного племені.

Апеляційний суд штату Массачусетс залишив у силі рішення нижчої інстанції, яке стало на бік штату у справі проти рибалки, що виловлював і продавав диких устриць оптовим покупцям. Про це йдеться у справі Commonwealth v. One Check for $480.

Суд дійшов висновку, що чоловік діяв як комерційний рибалка, а не як представник корінного народу, який здійснює традиційне право на вилов для власного прожитку.

Що сталося

У грудні 2019 року Чинулка Покнетт, член племені Машпі Вампаноаг, виловив 1600 диких устриць у водоймі Грін-Понд у місті Фалмут. Ця ділянка була закрита для комерційного вилову по середах, однак чоловік усе ж зібрав устриць, частину залишив собі, а решту продав оптовику Big Rock Oysters.

На контейнерах він вказав свій комерційний дозвіл, ім’я та дату вилову — як того вимагає законодавство для комерційних рибалок. Згодом інспектори штату дізналися про незаконний улов і конфіскували виручку в розмірі 480 доларів, що відповідала продажу 1600 устриць.

Аргументи рибалки

Покнетт стверджував, що ловив устриць не з комерційною метою, а як представник корінного народу, який має право на вилов для власного прожитку. Також він наполягав, що отримав лише попередження від екологічної поліції, тож конфіскація грошей є незаконною.

Рішення суду

Апеляційний суд відхилив аргументи рибалки, зазначивши, що всі дії Покнетта — від маркування устриць до їх продажу оптовику — свідчать про комерційний характер діяльності.

Суд наголосив: держава правомірно вилучила кошти, адже вилов був здійснений у заборонений день, а отже, порушував місцеві правила рибальства.

Крім того, суд відкинув довід про «традиційне право» на вилов для прожитку, оскільки конфісковані устриці були продані, а не спожиті чи розподілені всередині громади.

Контекст

Вирок став показовим для практики застосування законів про морське рибальство у Массачусетсі. Суд також підтвердив, що норми про конфіскацію, які діють у справах, пов’язаних із наркотиками, не застосовуються до рибальських спорів — у таких випадках держава повинна довести правопорушення за загальними цивільними правилами.

