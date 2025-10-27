В США суд возобновил дело против блогеров, которые зарабатывали на своих подписчиках, призывая их покупать акции

Апелляционный суд отменил решение о закрытии дела, признав, что блогеры распространяли ложную информацию, чтобы искусственно поднять цены на акции и получить прибыль.

Федеральный апелляционный суд в Новом Орлеане отменил решение техасского суда, который ранее закрыл уголовное производство против восьми инвестиционных инфлюенсеров. Их подозревают в манипуляциях с рынком ценных бумаг через социальные сети.

Обстоятельства дела

Как указано в постановлении Пятого апелляционного округа, группа финансовых блогеров убеждала своих подписчиков покупать определенные акции. Массовые покупки повышали их рыночную цену, после чего сами подозреваемые продавали эти бумаги с прибылью.

Что решил суд

Суд признал, что обвинительное заключение достаточно конкретно описывает схему обмана и умысел на мошенничество. Апелляционная инстанция подчеркнула: даже если инвесторы покупали акции по рыночной цене, это не исключает факта мошенничества, ведь информация, которую распространяли обвиняемые, была ложной и вводила людей в заблуждение.

Ранее окружной суд в Техасе отклонил обвинения, посчитав, что отсутствуют прямые убытки для инвесторов. Однако апелляционный суд не согласился с этим выводом и направил дело на дальнейшее рассмотрение.

Контекст

Дело рассматривается в рамках более широкой борьбы американских регуляторов с рыночными манипуляциями, совершаемыми через социальные сети. Подобные схемы, когда популярные блогеры искусственно повышают цену активов, а затем «сливают» их, уже неоднократно становились предметом расследований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

