Практика судов
  1. В мире

В США суд возобновил дело против блогеров, которые зарабатывали на своих подписчиках, призывая их покупать акции

07:54, 27 октября 2025
Апелляционный суд отменил решение о закрытии дела, признав, что блогеры распространяли ложную информацию, чтобы искусственно поднять цены на акции и получить прибыль.
В США суд возобновил дело против блогеров, которые зарабатывали на своих подписчиках, призывая их покупать акции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный апелляционный суд в Новом Орлеане отменил решение техасского суда, который ранее закрыл уголовное производство против восьми инвестиционных инфлюенсеров. Их подозревают в манипуляциях с рынком ценных бумаг через социальные сети.

Обстоятельства дела

Как указано в постановлении Пятого апелляционного округа, группа финансовых блогеров убеждала своих подписчиков покупать определенные акции. Массовые покупки повышали их рыночную цену, после чего сами подозреваемые продавали эти бумаги с прибылью.

Что решил суд

Суд признал, что обвинительное заключение достаточно конкретно описывает схему обмана и умысел на мошенничество. Апелляционная инстанция подчеркнула: даже если инвесторы покупали акции по рыночной цене, это не исключает факта мошенничества, ведь информация, которую распространяли обвиняемые, была ложной и вводила людей в заблуждение.

Ранее окружной суд в Техасе отклонил обвинения, посчитав, что отсутствуют прямые убытки для инвесторов. Однако апелляционный суд не согласился с этим выводом и направил дело на дальнейшее рассмотрение.

Контекст

Дело рассматривается в рамках более широкой борьбы американских регуляторов с рыночными манипуляциями, совершаемыми через социальные сети. Подобные схемы, когда популярные блогеры искусственно повышают цену активов, а затем «сливают» их, уже неоднократно становились предметом расследований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду