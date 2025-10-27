У США суд відновив справу проти блогерів, які наживалися на своїх підписниках, закликаючи їх купувати акції

Апеляційний суд скасував рішення про закриття справи, визнавши, що блогери поширювали неправдиву інформацію, щоб штучно підняти ціни на акції та отримати прибуток.

Федеральний апеляційний суд у Новому Орлеані скасував рішення техаського суду, який раніше закрив кримінальне провадження проти восьми інвестиційних інфлюенсерів. Їх підозрюють у маніпуляціях із ринком цінних паперів через соціальні мережі.

Обставини справи

Як зазначено у постанові П’ятого апеляційного округу, група фінансових блогерів переконувала своїх підписників купувати певні акції. Масові покупки підвищували їхню ринкову ціну, після чого самі підозрювані продавали ці папери з прибутком.

Що вирішив суд

Суд визнав, що обвинувальний акт достатньо конкретно описує схему обману та умисел на шахрайство. Апеляційна інстанція підкреслила: навіть якщо інвестори купували акції за ринковою ціною, це не виключає факту шахрайства, адже інформація, яку поширювали обвинувачені, була неправдивою і вводила людей в оману.

Раніше окружний суд у Техасі відхилив обвинувачення, вважаючи, що відсутні прямі збитки для інвесторів. Однак апеляційний суд не погодився з цим висновком і направив справу на подальший розгляд.

Контекст

Справу розглядають у межах ширшої боротьби американських регуляторів із ринковими маніпуляціями, що здійснюються через соціальні мережі. Подібні схеми, коли популярні блогери штучно підвищують ціну активів, а потім «зливають» їх, уже неодноразово ставали предметом розслідувань Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

