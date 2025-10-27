Практика судів
У США суд відновив справу проти блогерів, які наживалися на своїх підписниках, закликаючи їх купувати акції

07:54, 27 жовтня 2025
Апеляційний суд скасував рішення про закриття справи, визнавши, що блогери поширювали неправдиву інформацію, щоб штучно підняти ціни на акції та отримати прибуток.
Федеральний апеляційний суд у Новому Орлеані скасував рішення техаського суду, який раніше закрив кримінальне провадження проти восьми інвестиційних інфлюенсерів. Їх підозрюють у маніпуляціях із ринком цінних паперів через соціальні мережі.

Як зазначено у постанові П’ятого апеляційного округу, група фінансових блогерів переконувала своїх підписників купувати певні акції. Масові покупки підвищували їхню ринкову ціну, після чого самі підозрювані продавали ці папери з прибутком.

Суд визнав, що обвинувальний акт достатньо конкретно описує схему обману та умисел на шахрайство. Апеляційна інстанція підкреслила: навіть якщо інвестори купували акції за ринковою ціною, це не виключає факту шахрайства, адже інформація, яку поширювали обвинувачені, була неправдивою і вводила людей в оману.

Раніше окружний суд у Техасі відхилив обвинувачення, вважаючи, що відсутні прямі збитки для інвесторів. Однак апеляційний суд не погодився з цим висновком і направив справу на подальший розгляд.

Справу розглядають у межах ширшої боротьби американських регуляторів із ринковими маніпуляціями, що здійснюються через соціальні мережі. Подібні схеми, коли популярні блогери штучно підвищують ціну активів, а потім «зливають» їх, уже неодноразово ставали предметом розслідувань Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

