В Австралии 80-летнюю женщину забыли на острове во время круиза — она умерла

11:10, 30 октября 2025
Пассажирка отошла от группы во время прогулки по острову, а корабль отплыл, не заметив ее отсутствия; тело женщины нашли на следующее утро.
В Австралии проводят расследование после смерти 80-летней женщины, которую оставили на острове Лизард (Lizard Island) в районе Большого Барьерного рифа. Туристка путешествовала на круизном лайнере Coral Adventurer и, по предварительным данным, заблудилась во время остановки на острове. Об этом сообщает BBC.

Как это произошло

Пассажиры судна совершали поход на самую высокую точку острова — Cook’s Look. Женщина, имя которой не разглашается, решила отдохнуть и отделилась от группы. Корабль отплыл вечером, не заметив ее отсутствия.

Экипаж обнаружил пропажу пассажирки только через несколько часов и вернулся на остров. Началась масштабная поисковая операция с участием вертолета, которая длилась всю ночь. На следующее утро тело женщины нашли на острове.

Расследование продолжается

Австралийское морское управление безопасности (Amsa) сообщило, что начало официальное расследование инцидента. Ведомство планирует встретиться с экипажем судна на этой неделе.

По информации, погибшая находилась на первой остановке 60-дневного круиза вокруг Австралии, стоимость которого достигала десятков тысяч долларов.

Свидетельства очевидцев

Местная жительница Трейси Айрис, которая находилась неподалеку от острова, рассказала, что ночью видела вертолет с прожектором, обыскивавший остров. По ее словам, поисковая операция была прекращена около трех часов ночи, а утром возобновлена, когда тело было найдено.

«Мы поняли, что она умерла, потому что всех сразу отозвали с поисков», — рассказала женщина.

Реакция компании

Генеральный директор Coral Expeditions Марк Файфилд выразил соболезнования семье погибшей и пообещал полное сотрудничество с полицией:

«Мы глубоко сожалеем, что это произошло. Наша команда поддерживает семью погибшей и помогает следственным органам».

Полиция Квинсленда готовит отчет для коронера. Предварительно смерть признана «внезапной, без признаков насилия».

Круизное судно Coral Adventurer, рассчитанное на 120 пассажиров и 46 членов экипажа, продолжило свой маршрут до Дарвина.

